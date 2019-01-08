Политика

В Мексике разрастается бензиновый кризис
РИА Новости
17:31

Бензиновый кризис разрастается с начала года в Мексике – одном из крупных мировых производителей нефти. По данным местного издания Financiero, перебои на заправках или полное отсутствие бензина отмечены сразу в шести штатах, корреспондент РИА Новости зафиксировал проблемы в пяти из них.
РИА Новости17:31

Подробнее о событии

Военные в Мексике взяли под контроль НПЗ и объекты Pemex на фоне перебоев с бензином

ПРАЙМ18:11

Военные в Мексике взяли под контроль НПЗ на фоне перебоев с бензином

Известия18:58

СМИ сообщили о бензиновом кризисе в Мексике

Московский Комсомолец18:23

Мексиканские военные взяли под контроль нефтяные объекты Pemex

Политика Сегодня19:35

Мексику накрывает бензиновый кризис

Экономика сегодня18:05

В Мексике разрастается бензиновый кризис

РИА Новости17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Политика

Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист

Обновлено в 18:53
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Обновлено в 13:55
Политика

Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай

Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено в 18:13
Авто

«Яндекс» начал испытания своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Обновлено в 19:16
Политика

СМИ: Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам

Обновлено в 19:36
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией

Технологическая компания Amazon обогнала всех конкурентов по капитализации, сообщила The Wall Street Journal.
Обновлено в 16:19
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Политика

Антикоррупционную комиссию ООН выслали из Гватемалы

Власти Гватемалы объявили, что прекращают полномочия страны Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью (GICIG), спонсируемой ООН, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на гватемальского министра иностранных дел Сандру Ховель.
Обновлено в 19:58
Происшествия

Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали

Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 15:25
Политика

Премьер Франции назвал общее число приговоров «желтым жилетам»

С начала акций протеста так называемых «желтых жилетов» французские суды вынесли более 1 тыс. приговоров по делам, связанным с митингами, заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп телеканалу TF1, передает FrancetvInfo.
Обновлено в 19:08
Авто

Илон Маск подтвердил начало строительства завода Tesla в Шанхае

«С нетерпением жду сегодня запуска завода по производству Tesla в Шанхае!» — отметил Маск.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Общество

Канадский журналист оценил успехи России в борьбе за трезвость

Двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас данный показатель приближается к 10 литрам – к уровню Франции и Германии, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.
Обновлено в 18:52
Кино

HBO показал кадры новых серий «Игры престолов» и «Хранителей»

Телеканал HBO опубликовал новые кадры последнего сезона сериала «Игра престолов», а также нового шоу «Хранители».
Обновлено в 09:05
Технологии

Mastercard убрала название из логотипа

Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Боевики «Джебхат ан-Нусры» штурмуют сирийский Атариб на западе Алеппо

На западе сирийской провинции Алеппо в городе Атариб начались вооруженные столкновения между боевиками движения «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) и вооруженной оппозицией, передает ливанский телеканал al-Mayadeen.
Обновлено вчера в 02:25
Армия и оружие

Эрдоган заявил о поражении террористов в Сирии

Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в военном отношении потерпели поражение в Сирии.
Обновлено в 20:31
Происшествия

Россиянин лишился на год Шенгена из-за превышения скорости в Эстонии

После трехдневного ареста лихач был депортирован в Россию с лишением права посещать страны Шенгена в течение года, сообщает 7 января «Интерфакс» со ссылкой на данные эстонских правоохранителей.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Религия

Патриарх Кирилл поздравил работающего на МКС космонавта с Рождеством

Российский космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, в Рождество пообщался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.
Обновлено в 03:48
Политика

Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине

Обновлено в 13:57
Происшествия

Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя

Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Политика

Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36
Политика

В Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради «стены Трампа»

Американская администрация рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения с целью получения финансирования на строительство стены на границе Соединённых Штатов с Мексикой.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие

Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили

Обновлено в 19:39
ещё по теме
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Мексиканский политик
Мексиканский политик. Президент Мексики с 1 декабря 2018 года. Кандидат в президенты на выборах 2006, 2012 и 2018 годов, бывший глава правительства Федерального округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мексика
Государство в субконтиненте Северной Америке
Государство в Северной Америке, на севере граничит с США, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Мексиканского залива и Карибского моря.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное