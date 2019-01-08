Энергетика

В Мексике разрастается бензиновый кризис
РИА Новости
17:31

Бензиновый кризис разрастается с начала года в Мексике – одном из крупных мировых производителей нефти. По данным местного издания Financiero, перебои на заправках или полное отсутствие бензина отмечены сразу в шести штатах, корреспондент РИА Новости зафиксировал проблемы в пяти из них.
РИА Новости17:31

Подробнее о событии

В Мексике разрастается бензиновый кризис

РИА Новости17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Технологии

Mastercard убрала название из логотипа

Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено в 13:51
Происшествия

В автосервисе в Новой Москве произошел пожар

Возгорание произошло в одноэтажном здании в поселке Рязановское в Новой Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие

Пентагон назвал нахождение десантного корабля в Черном море законным

Обновлено в 15:01
Кино

Умер актер Уильям Морган Шеппард

В Лос-Анджелесе скончался британский актер Уильям Морган Шеппард.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Эрдоган заявил о победе над ИГ в Сирии

Турция полагает, что террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) потерпела поражение в Сирии в военном отношении, Анкара готова предложить свой план нормализации ситуации в стране.
Обновлено в 15:50
Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Кевин Спейси отказался признать свою вину по делу о домогательствах

Американский актер Кевин Спейси предстал перед судом по делу о сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика

Священник упал в обморок рядом с Порошенко во время подписания томоса

Опубликовано видео, на котором священник падает в обморок, стоя рядом с президентом Украины Петром Порошенко в Соборе Святого Георгия в Стамбуле.
Обновлено в 08:45
Автоспорт

Экипаж Николаева победил на первом этапе этапе ралли «Дакар»

Экипаж «КамАЗ-мастер» под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на первом этапе ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.
Обновлено в 17:50
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя

Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Сирия: боевики взяли под контроль трассу, ведущую в Алеппо

«Нусра» установила в воскресенье полный контроль над основным форпостом оппозиции в западной части провинции Алеппо – городом Атариб, расположенном на трассе, ведущей к КПП «Баб эль-Хава», ― сообщает проправительственная газета Al-Watan со ссылкой на источники, близкие к вооруженной группировке оппозиции «Джебхат аль Ватания лил Тахрир».
Обновлено в 17:03
Экономика

В Совфеде оценили идею повысить МРОТ в два раза

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский заявил, что идея повысить МРОТ в России до 25 тыс. руб. пока не реализуема.
Обновлено в 10:40
Авто

В Китае началось строительство завода Tesla

Владелец компании Tesla Илон Маск сообщил о начале строительства завода для производства автомобилей в Шанхае.
Обновлено в 15:07
Футбол

«Ливерпуль» выбыл из розыгрыша Кубка Англии

Футболисты "Вулверхэмптона" обыграли "Ливерпуль" в третьем раунде Кубка Англии и вышли в 1/16 финала.
Обновлено в 17:01
Политика

Президент Всемирного банка уйдет в отставку

Президент группы Всемирного банка Джим Ен Ким уходит в отставку. Он закончит работать с 1 февраля.
Обновлено в 12:16
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Политика

Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Обновлено в 14:49
Спорт

Тутберидзе опубликовала фото с Медведевой

Обновлено в 11:38
Авто

«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Обновлено в 14:15
Происшествия

В МИД Украины назвали причины крушения сухогруза у берегов Турции

Крушение сухогруза «Волго-Балт-214» у берегов Турции, в результате которого погибли шесть человек, произошло из-за удара волны.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.
Обновлено в 03:48
Космос

Москвичи смогут увидеть кольца Сатурна

В 2019 году жители и гости столицы смогут увидеть кольца Сатурна и его спутник Титан. Редкое явление можно будет засвидетельствовать летом.
Обновлено в 14:43
Происшествия

Участникам протестов во Франции вынесли около 1 тыс. приговоров

Около 1 тыс. обвинительных приговоров вынесено во Франции участникам протестов «желтых жилетов».
Обновлено в 16:12
Кино

HBO показал кадры новых серий «Игры престолов» и «Хранителей»

Телеканал HBO опубликовал новые кадры последнего сезона сериала «Игра престолов», а также нового шоу «Хранители».
Обновлено в 09:05
Политика

Белый дом решил проверить законность режима ЧП ради стены на границе

Юристы Белого дома изучают, будет ли законным введение в США режима чрезвычайного положения, чтобы в обход конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой, заявил журналистам вице-президент Майк Пенс, передает Reuters.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Саудовская девушка отреклась от ислама и попросила убежища

Обновлено в 09:53
Происшествия

У берегов Турции затонул корабль с россиянами

Обновлено в 07:11
ещё по теме
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Мексиканский политик
Мексиканский политик. Президент Мексики с 1 декабря 2018 года. Кандидат в президенты на выборах 2006, 2012 и 2018 годов, бывший глава правительства Федерального округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гуанахуато
Город в Мексике
Город в Мексике, столица штата Гуанахуато и административный центр одноимённого муниципалитета. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 72 237 человек. Город обслуживает Международный аэропорт Гуанахуато.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное