Происшествия
В Мексике разбился частный самолет, на борту которого были 13 человекРоссийская газета 12:37
В мексиканском штате Коауила потерпел крушение частный самолет Bombardier Challenger 601, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал Info 7. На его борту были 11 пассажиров и два члена экипажа.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Экономика
Греция в 2018 году получила рекордные доходы от туризма
Обновлено в 11:14
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица объяснила, почему перенесла свадьбу
Несколько месяцев назад 33-летняя Екатерина Шпица получила предложение руки и сердца от директора известной сети фитнес-клубов Руслана Попова.
Обновлено в 07:56
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Обновлено в 08:33
Экономика
Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей
Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства («Известия» ознакомились с документом).
Обновлено в 19:47
Происшествия
«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом из Симферополя
Информация о потере связи с самолетом компании «Аэрофлот», вылетевшим из Симферополя в Москву, не соответствует действительности, сообщил РБК представитель авиаперевозчика.
Обновлено в 11:24
Кино
«Мстители: Финал» возглавили российский прокат в выходные
Американский фантастический боевик "Мстители: Финал" режиссеров Энтони и Джо Руссо возглавил российский прокат в выходные, собрав 925 миллионов рублей, общие сборы за неделю составили более 2 миллиардов рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден
Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Общество
В России задумались о введении платного заказа столиков
В российских заведениях общепита могут централизованно ввести платное бронирование столиков, этот вопрос прорабатывает Федерация рестораторов и отельеров.
Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлия Проскурякова оскандалилась из-за поста о трагедии в Шереметьево Супругу Игоря Николаева раскритиковали за претензии к "Аэрофлоту" о задержке рейса из Майами в Москву в связи с трагедией в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:19
Футбол
Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ
Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:00
Общество
Плоды потепления: уже целые города уходят под воду и под землю
"Почти каждый прибрежный город в мире основан на рыхлых отложениях, и все они постепенно проседают и разрушаются" - говорит геофизик Аризонского государственного университета Манучехр Ширзаи, который изучает оседание земли, вызванное постоянным выкачиванием человеком грунтовых вод.
Обновлено в 14:56
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Общество
Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву в среду
В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер до 13-18 м / с. Ночью в Москве 8-10 градусов, по области 6-11 градусов.
Обновлено в 07:16
Экономика
Петербург закупит более 20 трехсекционных трамваев на 2 млрд рублей
"Транспортные системы" стали единственным участием тендера на поставку трамваев, договор будет заключен с компанией по начальной цене - 2 млрд 25,608 млн рублей.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде
На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:33
Происшествия
Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100
Доминирующей версией в деле о катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) стала ошибка пилотов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:39
Религия
Православные 7 мая встречают Радоницу
Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet
Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева
Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе
Командир SSJ-100 Денис Евдокимов рассказал "Комсомольской правде" о том, что произошло в воздухе над Москвой накануне и как проходила эвакуация после приземления и возгорания.
Обновлено в 01:15
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 20:41
Финансы
Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах
Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Политика
Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 11:58
Политика
Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая
Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
Общество
Катар выделит Палестине 480 миллионов долларов
Катар окажет финансовую помощь Палестинской национальной администрации. Речь идет о сумме 480 миллионов долларов.
Обновлено в 18:55
Экономика
«Северсталь» продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн
"Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн.
Обновлено в 07:54
Общество
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк»
К проведению акции "Бессмертный полк" положительно относится 95% россиян, отрицательно лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.
Обновлено в 20:31