В Мексике проявляют интерес к ДзагоевуЧемпионат 04:21

Мексиканский клуб «Тигрес» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, сообщает El Universal. По информации источника, 28-летний футболист близок к подписанию контракта с клубом из Центральной Америки.

В Мексике проявляют интерес к Дзагоеву

Наука Названа причина преждевременной смерти молодых людей Отсутствие овощей и фруктов в большей степени влияет на здоровье молодых людей, особенно - мужчин.

Политика Порошенко назвал разрыв отношений с Россией целью своей партии Дальнейший разрыв отношений с Россией станет основой курса партии "Европейская солидарность" на предстоящих выборах в Верховную раду, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко.

Армия и оружие Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.

Гаджеты IOS 13 показывает, когда приложения следят за пользователем Apple добавила в iOS 13 несколько новых функций для повышения конфиденциальности – в частности, теперь владелец iOS-устройства наглядно видит, когда приложения отслеживают его местоположение.

Здоровье Составлен рейтинг самых полезных завтраков Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.

Происшествия «Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.

Происшествия Москвичка взяла в плен «мужа на час», похитившего часы за миллион Как стало известно «МК», 30-летняя женщина решила покрасить стену на кухне и разместила на сайте объявление о поиске «мужа на час».

Наука Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.

Политика Премьер Молдавии Санду созвала заседание министров на 10 июня Утвержденный парламентом Молдавии премьер-министр Майя Санду созвала заседание министров на 10 июня.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Авто Mazda планирует возродить роторный двигатель Во время интервью с изданием Automotive News Europe, генеральный директор бренда Mazda Акира Марумото дал подтверждение тому, что компания вновь собирается выпустить роторный двигатель.

Происшествия Школьница утонула на соревнованиях по плаванию в российском лагере В подмосковном детском лагере 11-летняя девочка утонула во время соревнований по плаванию.

Авто Опубликован ТОП-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей в России по состоянию на 9 июня 2019 года.

Общество Москвичей напугали прогнозом о похолодании и дождях Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди.

Происшествия В Минске задержан экс-полицейский за убийство женщины в Элисте В Минске сотрудники белорусской полиции задержали по запросу российских коллег бывшего участкового уполномоченного из Элисты.

Авто Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.

Спорт IAAF приняла решение не восстанавливать ВФЛА в правах Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) принял решение не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил 9 июня глава рабочей группы IAAF по вопросу восстановления статуса ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета.

Политика Явка на президентских выборах в Казахстане превысила 65% Всего в голосовании участвуют почти 12 млн избирателей. Ранее действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах.