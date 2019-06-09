Футбол
В Мексике проявляют интерес к ДзагоевуЧемпионат 04:21
Мексиканский клуб «Тигрес» заинтересован в услугах полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, сообщает El Universal. По информации источника, 28-летний футболист близок к подписанию контракта с клубом из Центральной Америки.
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