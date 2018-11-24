Политика
Ранее в субботу газета The Washington Post со ссылкой на Кордеро сообщила, что Мексика согласилась на предложение США оставить на своей территории всех иммигрантов на то время, пока они будут ожидать от американских властей решения относительно предоставления им убежища.
ТАССвчера в 18:28
с чего всё началось
Об этом со ссылкой на мексиканских чиновников и работников переходной команды избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора сообщает газета The Washington Post (WP).РБКвчера в 18:18
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Будущая глава МВД Мексики опровергла информацию о согласии на предложение США по мигрантам
RT на русскомвчера в 19:58
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Армия и оружие
ВМС Украины обвинили Россию в провокации
Украинские военно-морские силы обвинили пограничные российские корабли в провокации во время планового перехода своих кораблей из Одессы в Мариуполь, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
В Алеппо 107 человек пострадали от химической атаки
Число пострадавших в результате устроенной террористами атаки с применением хлора в Алеппо возросло до 107 человек, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 03:58
Политика
Юнкер назвал проект соглашения по брекситу лучшей сделкой из возможных
Проект соглашения по выходу Великобритании из ЕС является лучшей сделкой, которую мог получить Лондон, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Обновлено в 04:01
Политика
Мэй заявила о неизменности позиции Британии по вопросу Гибралтара
Позиция Соединенного Королевства по вопросу о суверенитете Великобритании над Гибралтаром не менялась и не изменится.
Обновлено в 03:00
Политика
Макрон назвал позором столкновения протестующих с полицией в Париже
Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия демонстрантов, которые устроили беспорядки в Париже во время акции против повышения цен на топливо.
Обновлено в 03:48
Политика
Министр иностранных дел Чехии назвал Россию «угрозой» для ЕС
Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Россия представляет «угрозу» для Европейского союза.
Обновлено в 03:33
Политика
Путин предложил не наказывать тюрьмой за мелкие преступления
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения ущерба.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
ВСУ заявили о взятии под свой контроль населённого пункта в Донбассе
Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки в «серой зоне» Донбасса.
Обновлено в 02:59
Политика
Украинский проект «Стена» на границе с Россией продлили до 2021 года
Реализацию украинского проекта "Стена" по строительству фортификационных сооружений и охранных систем на границе с Россией продлили до 2021 года, сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании
В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие
В Западном военном округе развернута новая РЛС
Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой
Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери
Власти Великобритании опасались "химической атаки" на экипаж миноносца HMS Duncan после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Обновлено в 02:59
Политика
Секретный саммит КНДР и Южной Кореи мог пройти в 1979 году
США хотели организовать в 1979 году секретный саммит в Джакарте с участием лидеров КНДР и Южной Кореи.
Обновлено в 01:40
Политика
Европарламент призвал остановить «вывоз культурных ценностей» из Крыма
«ЕП призывает комиссию принять меры, чтобы остановить незаконный вывоз властями Российской Федерации и ее культурными учреждениями экспонатов, являющихся частью культурного наследия Украины, с оккупированной территории Украины и незаконно аннексированного Крыма, что представляет собой очевидное нарушение международных договоренностей», - говорится в документе комитета Европарламента.
Обновлено в 03:48