Энергетика
В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы штормаРИА Новости вчера в 18:27
Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).
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США сократили нефтедобычу в Мексиканском заливе в связи с угрозой шторма
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