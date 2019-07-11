Энергетика

В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы штормаРИА Новости вчера в 18:27

Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Нефть продолжает дорожать на риске шторма в Мексиканском заливе

ПРАЙМ01:10

США сократили нефтедобычу в Мексиканском заливе в связи с угрозой шторма

Народные новостивчера в 23:06

Добычу нефти сократили в США из-за угрозы шторма

РЕН ТВвчера в 21:49

Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократили

REGNUMвчера в 21:54

Добыча нефти в Мексиканском заливе сокращена на 31,9% — ждут шторма

Красная веснавчера в 20:00

В Мексиканском заливе в США из-за угрозы шторма сократилась добыча нефти

Росбалтвчера в 21:33

В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма

РИА Новостивчера в 18:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
Шоу-бизнес

Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике

Обновлено вчера в 10:10
Общество

Россияне стали чаще жаловаться на мобильных операторов

Роскомнадзор зафиксировал увеличение количества жалоб на операторов мобильной связи.
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Производство аналога живой кожи открыли в столице Бурятии

Обновлено вчера в 22:36
Энергетика

Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике

Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Энергетика

После загрязнения «Дружбы» на предприятиях нашли около 250 нарушений

Ростехнадзор в результате проверок в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» обнаружил около 250 нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

Самолёт из Черногории сел в Калуге из-за потерявшего сознание пилота

Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из черногорского города Тиват в Москву, совершил экстренную посадку в Калуге, после того как один из пилотов потерял сознание из-за сердечного приступа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

В Новосибирской области три человека погибли в аварии

В результате, три пассажиры седана погибли на месте от полученных травм.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Депутаты рассказали о проекте электронного водительского удостоверения

Обновлено в 00:36
Происшествия

В Пакистане столкнулись пассажирский и грузовой поезда, сообщили СМИ

По меньшей мере девять человек погибли, 67 получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на севере Пакистана, передает телеканал Geo TV.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:47
Авто

Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT

Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.
Обновлено вчера в 11:50
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено вчера в 00:52
Общество

В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность

На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
Обновлено вчера в 06:46
Политика

Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР

Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Космос

Запущенный с Восточного спутник АмГУ пролетел над Амурской областью

Обновлено вчера в 03:02
Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации об инфляции

Работающий на посту главы межрегионального центра Росстата Евгений Сычев решил уволиться после скандала с опубликованными в Сети раньше положенного срока данными по инфляции, передает ТАСС.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева отдыхает с мужем в Европе после слухов о разводе

Слухи о разладе возобновились и когда супруги стали жить отдельно.
Обновлено в 00:00
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате

В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

В Кремле прокомментировали инцидент с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, как в Екатеринбурге чуть не попала под колёса кортежа главы государства девушка, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 04:36
Единоборства

Макгрегор вошёл в топ-100 самых высокооплачиваемых селебрити

Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
Обновлено вчера в 13:35
Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено вчера в 00:06
Происшествия

Буря на Урале: сотни людей остались без света

В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.
Обновлено вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего сына

Обновлено вчера в 13:39
Космос

Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»

Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено 09 июля в 08:38
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мексиканский залив
Море
Внутреннее море западной части Атлантического океана. Ограничен с северо-запада, севера и востока побережьем США, на юге и юго-западе - побережьем Мексики, а также островом Кубой. Внешне напоминает овал. Площадь залива - 1543 тыс. км², объём воды - около 2332 тыс. км³. Энергия вод, которые сильно нагреваются в летний период, служит основой для формирования сильных тропических штормов и мощных ураганов, крупнейшие из которых практически ежегодно приводят к разрушительным последствиям в прибрежных регионах залива. Имеет важное хозяйственное значение для государств, омываемых им. Является одним из самых тёплых водоёмов в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное