Энергетика
Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократилиREGNUM вчера в 21:54
В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%. На время шторма с объектов добычи эвакуирован персонал. Напомним, нефте‑ и газодобычу в Мексиканском заливе ведут несколько компаний, в том числе Royal Dutch Shell, Chevron, BP.
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США сократили нефтедобычу в Мексиканском заливе в связи с угрозой шторма
Народные новостивчера в 23:06
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
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Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
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В районе Южное Медведково на северо-востоке столицы археологи нашли фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта XVIII века.
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МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
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Люди, находившиеся в иномарке, получили травмы не совместимые с жизнью и скончались на месте.
Обновлено в 01:40
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Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
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«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях
Приложение занимается анализом розничных цен в крупнейших продуктовых сетях, пишут «Ведомости».
Обновлено в 00:59
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В сербском этнопоселении Дрвенград стартовал фестиваль классической музыки Kustendorf сlаssіс, организатором которого выступает Эмир Кустурица.
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РФ задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией РИА Новости Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
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В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку
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Болтон и Данилюк обсудили «мирное восстановление» территории Украины
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.
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Общество
Штраф за езду без техосмотра поднимут до 2000 рублей
В Кодекс об административных правонарушениях будут внесены изменения, увеличивающие штраф за езду без техосмотра с 500 до 2000 рублей.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Силуанов: Минфин не намерен продлевать ЕНВД после 2020 года
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Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского
Медведчук добавил, что ситуация с нахождением Вышинского под стражей "стоит во главе угла всех переговоров, связанных с обменом и освобождением".
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Певица Виктория Макарская в Instagram поделилась рецептом «огуречной диеты». Как она отметила, сидеть на ней нужно 2-3 дня.
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Проходящую через Россию трассу «Меридиан» назвали кошмаром для США
Проходящая через Россию новая трасса станет самым коротким сухопутным путем, который свяжет Китайскую Народную Республику и страны Европы.
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Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
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