Энергетика
Нефть дорожает на угрозе шторма в Мексиканском заливеПРАЙМ 12:10
По данным Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) на среду, энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм.
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США сократили нефтедобычу в Мексиканском заливе в связи с угрозой шторма
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