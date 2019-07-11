В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%. На время шторма с объектов добычи эвакуирован персонал. Напомним, нефте‑ и газодобычу в Мексиканском заливе ведут несколько компаний, в том числе Royal Dutch Shell, Chevron, BP.

Происшествия В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на задержание заместителя председателя правления организации Алексея Иванова.

Происшествия В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Шоу-бизнес Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.

Происшествия Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Политика Парад состоится: украинский генерал пошел против Зеленского Командующий десантно-штурмовыми войсками ВС Украины Михаил Забродский заявил, что военный парад в День независимости Украины состоится, несмотря на решение президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".

Политика В США опубликовали законопроект о санкциях против Саудовской Аравии Авторы законопроекта считают, что администрация президента Дональда Трампа должна пересмотреть отношения с Саудовской Аравией и оценить соблюдение ею прав человека и действия в Йемене.

Авто Toyota готовит к выпуску новый кроссовер Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.

Спорт CAS удовлетворил апелляцию Мутко на пожизненное отстранение от ОИ Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, а ныне вице-премьера России Виталия Мутко на решение о пожизненном запрете на посещение и участие в Олимпийских играх в любом качестве.

Гаджеты 9 августа Huawei представит EMUI 10 Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.

Политика Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Политика Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.

Происшествия На ликвидацию последствий стихии в Сибири направят 2,3 млрд рублей Правительство РФ выделит 2,3 млрд рублей на ликвидацию последствий паводков в Иркутской области, сообщил 11 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

Экономика Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.

Финансы Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.

Происшествия В Москве прогремел взрыв в жилом доме На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Общество Выживание людей в Индии поставлено под угрозу Климатические изменения в ближайшем будущем поставят под угрозу выживание более 1 миллиарда человек на полуострове Индостан.

Политика Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием» Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.

Космос Перевод обслуживания МКС на коммерческую основу стоил США 17 млрд долларов Генеральный инспектор НАСА Пол Мартин сообщил, что США за 14 лет потратили на коммерциализацию обслуживания МКС 17 млрд долларов.

Музыка Макаревич признался Собчак, что он миллионер Певец Андрей Макаревич в интервью для телеведущей Ксении Собчак рассказал, что является миллионером.