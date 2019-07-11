Энергетика
Добычу нефти в Мексиканском заливе временно сократилиREGNUM вчера в 21:54
В общей сложности добыча сократится на 31,9%, газа — на 18%. На время шторма с объектов добычи эвакуирован персонал. Напомним, нефте‑ и газодобычу в Мексиканском заливе ведут несколько компаний, в том числе Royal Dutch Shell, Chevron, BP.
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В США опубликовали законопроект о санкциях против Саудовской Аравии
Авторы законопроекта считают, что администрация президента Дональда Трампа должна пересмотреть отношения с Саудовской Аравией и оценить соблюдение ею прав человека и действия в Йемене.
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Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
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Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
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По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
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В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
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Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
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Происшествия
На ликвидацию последствий стихии в Сибири направят 2,3 млрд рублей
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Обновлено в 01:45
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Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено вчера в 15:25
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В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Общество
Выживание людей в Индии поставлено под угрозу
Климатические изменения в ближайшем будущем поставят под угрозу выживание более 1 миллиарда человек на полуострове Индостан.
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Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
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В Москве у здания Верховного суда задержали более 50 человек, которые пришли туда поддержать крымских татар, осужденных по делу «Хизб ут-Тахрир».
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Эмин ответил на слова Соседова о купленной за деньги отца славе
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Поющая телеведущая Ольга Бузова стала участницей возрожденного шоу "Форт Боярд".
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Музыка
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Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
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