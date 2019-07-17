Энергетика

В Мексиканском заливе США добыча нефти снижена на 60%RuNews24.ru 01:11

В результате добыча нефти сократилась на миллион баррелей в сутки, а газа – 1,43 млн кубических футов в день. Напомним, что ураган «Барри» обрушился на берег штата Луизиана в субботу, 13 июля. Затем ураган стал терять свою мощь и ослаб до уровня тропической депрессии.
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Цены на нефть «в зоне консолидации»

REGNUMвчера в 05:25

Добыча нефти в Мексиканском заливе в США остается сниженной почти на 60%

Московский Комсомолец00:27

Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%

Российская газетавчера в 22:43

Добыча нефти в Мексиканском заливе США из-за «Барри» все еще снижена на 60%

ПРАЙМвчера в 21:07

В Мексиканском заливе США добыча нефти снижена на 60%

RuNews24.ru01:11

Если статистика API подтвердит сокращение запасов сырья в США, то цены на нефть могут получить поддержку - «Нордеа Банк»

Финмаркетвчера в 03:34
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Экономика

Карты Visa и Mastercard хотят запретить для получения льгот на проезд

Карты международных платежных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать для получения льгот на проезд и продукты питания, следует из поправок к закону о национальной платежной системе, которые комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

Соколову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Около 40 детей отравились в детском лагере в Крыму

Обновлено вчера в 17:15
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Конгресс ответил резолюцией на «расистские заявления» Трампа

Резолюция, осуждающая «расистские» заявления президента США Дональда Трампа, принята американским Конгрессом, сообщают ABC News.
Обновлено вчера в 21:20
Экономика

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено вчера в 11:56
Политика

Трамп запретил продавать Турции истребители F-35

Обновлено вчера в 17:45
Общество

ФНС прокомментировала сбой в едином реестре ЗАГСов

Ранее 16 июля стало известно, что из-за сбоя в электронной системе по всей России остановилась выдача свидетельств о смерти, браке и рождении.
Обновлено вчера в 16:43
Здоровье

Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов

Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено вчера в 05:11
Общество

Теплая погода вернется в Москву в выходные

Теплая погода придет в Москву в выходные на смену дождям и грозам, которые ожидаются в Москве 17 и 18 июля.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты

Фанатам «Барселоны» предложили смартфон Oppo Reno FC Barcelona

В ходе мероприятия был представлен смартфон Oppo Reno FC Barcelona, который получил градиентный окрас задней панели в традиционных цветах данного футбольного клуба.
Обновлено в 01:07
Происшествия

В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Ягуар на 15 минут вырвался из вольера в красноярском зоопарке, сообщили РИА Новости в красноярском парке флоры и фауны "Роев ручей".
Обновлено вчера в 23:31
Политика

ЕС потребовал от России признать вину за крушение МН17

Совет Евросоюза (ЕС) принял декларацию, призывающую российскую сторону взять на себя ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 18:12
Космос

Ракету «Протон-М» запустили в космос с заклеенной трещиной

Старт ракеты-носителя «Протон-М», которая доставила в космос астрофизическую обсерваторию «Спектр-РГ», состоялся только с третьей попытки.
Обновлено в 00:09
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Финансы

Эксперт назвал самый плохой день для рубля

"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика

Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Спорт

Ласицкене выиграла 16-й турнир подряд

Во вторник, 16-го июля, отечественных поклонников лёгкой атлетики порадовала одна из самых титулованных спортсменок России Мария Ласицкене, одержавшая свою 16-ю победу подряд на официальных соревнованиях.
Обновлено вчера в 16:14
Политика

В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров

Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.
Обновлено вчера в 05:37
Политика

Иранские военные отбуксировали поврежденный иностранный танкер

Судно Вооруженных сил Ирана отбуксировало в территориальные воды республики неисправный иностранный танкер, сообщили в МИД ближневосточной страны.
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие

Германия опасается неожиданного удара от России

Обновлено вчера в 01:30
Происшествия

В Мехико произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,5 разбудило в ночь на среду Мехико, одном из самых населенных городов планеты.
Обновлено в 00:26
Политика

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов ЮФО

Василия Голубева признали одним из лучших губернаторов Южного федерального округа.
Обновлено вчера в 08:42
Авто

Lotus покажет новый гиперкар Evija Electric

Автомобильная компания Lotus Cars презентовала собственный электрический гиперкар Evija. Модель признана самой мощной в своем классе.
Обновлено в 01:23
Космос

В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну

Обновлено вчера в 15:48
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление

Обновлено в 01:18
Экономика

В России оптовые цены на сахар рекордно упали

В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено вчера в 05:15
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Мексиканский залив
Море
Внутреннее море западной части Атлантического океана. Ограничен с северо-запада, севера и востока побережьем США, на юге и юго-западе - побережьем Мексики, а также островом Кубой. Внешне напоминает овал. Площадь залива - 1543 тыс. км², объём воды - около 2332 тыс. км³. Энергия вод, которые сильно нагреваются в летний период, служит основой для формирования сильных тропических штормов и мощных ураганов, крупнейшие из которых практически ежегодно приводят к разрушительным последствиям в прибрежных регионах залива. Имеет важное хозяйственное значение для государств, омываемых им. Является одним из самых тёплых водоёмов в мире.
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