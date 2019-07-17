Энергетика
Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%Российская газета вчера в 22:43
Добыча нефти в Мексиканском заливе в США все еще остается сниженной почти на 60%, а газа - на 50%. Такую информацию распространило бюро по безопасности и экологическому контролю Соединенных Штатов.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
Политика
Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России
Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.
Обновлено в 03:54
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Обновлено в 01:53
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
В Чечню из Сирии вернулись около 300 военнослужащих
Всего домой вернулись около 300 военнослужащих, которые успешно выполнили специальные задачи в Сирии.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
В КНДР в обход санкций были доставлены два лимузина для Ким Чен Ына
Американские СМИ заподозрили бизнесмена из Владивостока в поставке двух люксовых лимузинов лидеру КНДР в обход объявленных санкций, сообщается со ссылкой на издание The New York Times.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон
В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Футбол
Левандовски призвал «Баварию» к крупным покупкам
За последние два года "Бавария" не осуществляла крупных трансферов.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Авто
Компания Porsche пригласила публику испытать систему holoride
Фирма Porsche решила напомнить публике об этой перспективной разработке и привезла образец на выставку Startup Autobahn Expo Day в родном Штутгарте.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туристов
Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
Обновлено вчера в 07:36
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Сотрудник аэропорта напал на россиян, который отдыхали в греческих Салониках, передает РЕН.
Обновлено в 03:37
Гаджеты
Apple показала новые эмодзи, которые появятся в 12 версии iPhone
Эмодзи станут частью набора 12 версии гаджетов. Воспользоваться ими можно будет уже осенью 2019 года.
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Политика
Порошенко отказался идти на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
ЖКХ
В России могут ввести новый расчёт за вывоз мусора
Обновлено вчера в 09:34
Кино
Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»
Режиссер третьей части трилогии про Тора Тайка Вайтити вернется к работе над франшизой и снимет четвертую часть сольника про асгардского Бога грома.
Обновлено в 00:16
Футбол
«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой 300 тысяч евро
«Рубин» предлагал ему годичный контракт и оклад в размере около 300 тысяч евро.
Обновлено в 02:52
Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
Авиакатастрофа под Донецком превратилась в вопрос большой политики, породивший множество версий касательно причин трагедии.
Обновлено вчера в 17:01
Гаджеты
Apple может вернуться к прежнему радужному логотипу
Обновлено в 03:54
Политика
Лавров развенчал миф о китайской угрозе
Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.
Обновлено в 02:45