Энергетика

Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%Российская газета вчера в 22:43

Добыча нефти в Мексиканском заливе в США все еще остается сниженной почти на 60%, а газа - на 50%. Такую информацию распространило бюро по безопасности и экологическому контролю Соединенных Штатов.
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Сохраняем ожидания на удержание нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк

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В Мексиканском заливе США добыча нефти снижена на 60%

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Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%

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ПРАЙМвчера в 21:07

Добыча нефти в Мексиканском заливе в США остается сниженной почти на 60%

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Цены на нефть «в зоне консолидации»

REGNUMвчера в 05:25
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:31, Вашингтон
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Семьи погибших в крушении МН17 обратились к властям России

Семьи погибших в авиакатастрофе Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году, написали письмо, обращенное к российским властям.
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В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

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В Чечню из Сирии вернулись около 300 военнослужащих

Всего домой вернулись около 300 военнослужащих, которые успешно выполнили специальные задачи в Сирии.
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Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
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Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

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В КНДР в обход санкций были доставлены два лимузина для Ким Чен Ына

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В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон

В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.
Обновлено вчера в 19:59
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
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Левандовски призвал «Баварию» к крупным покупкам

За последние два года "Бавария" не осуществляла крупных трансферов.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Авто

Компания Porsche пригласила публику испытать систему holoride

Фирма Porsche решила напомнить публике об этой перспективной разработке и привезла образец на выставку Startup Autobahn Expo Day в родном Штутгарте.
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Турецкие отели снизили цены для российских туристов

Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.
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Apple показала новые эмодзи, которые появятся в 12 версии iPhone

Эмодзи станут частью набора 12 версии гаджетов. Воспользоваться ими можно будет уже осенью 2019 года.
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В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке

Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Порошенко отказался идти на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко не пойдет на допрос, заявил его адвокат. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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Тайка Вайтити снимет четвертого «Тора»

Режиссер третьей части трилогии про Тора Тайка Вайтити вернется к работе над франшизой и снимет четвертую часть сольника про асгардского Бога грома.
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«Рубин» предлагал Глушакову контракт с зарплатой 300 тысяч евро

«Рубин» предлагал ему годичный контракт и оклад в размере около 300 тысяч евро.
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Лавров развенчал миф о китайской угрозе

Глава министерства иностранных дел России заявил о том, что все разговоры о якобы существующей угрозе территориальной целостности страны со стороны Китая являются ни чем иным, как чистой воды мифом.
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Мексиканский залив
Море
Внутреннее море западной части Атлантического океана. Ограничен с северо-запада, севера и востока побережьем США, на юге и юго-западе - побережьем Мексики, а также островом Кубой. Внешне напоминает овал. Площадь залива - 1543 тыс. км², объём воды - около 2332 тыс. км³. Энергия вод, которые сильно нагреваются в летний период, служит основой для формирования сильных тропических штормов и мощных ураганов, крупнейшие из которых практически ежегодно приводят к разрушительным последствиям в прибрежных регионах залива. Имеет важное хозяйственное значение для государств, омываемых им. Является одним из самых тёплых водоёмов в мире.
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