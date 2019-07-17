Энергетика

В Мексиканском заливе США добыча нефти снижена на 60%RuNews24.ru 01:11

В результате добыча нефти сократилась на миллион баррелей в сутки, а газа – 1,43 млн кубических футов в день. Напомним, что ураган «Барри» обрушился на берег штата Луизиана в субботу, 13 июля. Затем ураган стал терять свою мощь и ослаб до уровня тропической депрессии.
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Добыча нефти в Мексиканском заливе снижена на 58% из-за урагана

Евразия Daily04:41

Сохраняем ожидания на удержание нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк

Финмаркет03:03

В Мексиканском заливе США добыча нефти снижена на 60%

RuNews24.ru01:11

Добыча нефти в Мексиканском заливе в США остается сниженной почти на 60%

Московский Комсомолец00:27

Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%

Российская газетавчера в 22:43

Добыча нефти в Мексиканском заливе США из-за «Барри» все еще снижена на 60%

ПРАЙМвчера в 21:07

Цены на нефть «в зоне консолидации»

REGNUMвчера в 05:25
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Политика

На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения.
Обновлено в 05:23
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Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17

Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 06:36
Футбол

Маттейс Де Лигт прибыл на медосмотр для «Ювентуса»

Обновлено в 04:10
Армия и оружие

Евкуров провел первую рабочую поездку в качестве замминистра обороны

Заместитель министра обороны России, бывший глава Ингушетии, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров сегодня совершил первую в новой должности рабочую поездку в войска.
Обновлено в 03:35
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Путешествия

Китайские туристы вновь начали расхищать уникальный российский пляж

Обновлено в 02:53
Происшествия

Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Политика

Суд продлил арест 6 украинским морякам

Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Политика

Зеленский о городе Николаев: «Чиновники ведут себя, как бандиты»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Николаев «бандитским городом», подразумевая поведение местных чиновников, сообщил 17 июля местный ресурс «НикВести».
Обновлено в 06:42
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика

Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей

В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Футбол

Игрок сборной Уругвая может перейти из ПСВ в московский «Спартак»

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Обновлено вчера в 19:30
Политика

Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика

ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине

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Обновлено вчера в 20:27
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
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Porsche тестирует виртуальную реальность в авто

Система мультимедиа в автомобилях будущего использует за основу технологии виртуальной реальности.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
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Футбол

Неймар может перейти в «Ювентус» или «Баварию»

Помимо каталонцев, бразилец рассматривает варианты с «Ювентусом» или мюнхенской «Баварии», а также мадридским «Реалом».
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Финансы

Худший день для рубля определил эксперт

Эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский считает, что самым плохим днем для российского рубля в июле станет 26 число, на которое назначено заседание совета директоров Центробанка.
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Технологии

Систему помощи ГЛОНАСС научат распознавать голоса

Есть и экстренный режим, когда система вызывает оператора автоматически.
Обновлено в 05:44
Космос

Астрономы нашли общий фактор у «радиосигналов пришельцев»

Именно поэтому изначально предполагалось, что сигнал может исходить от слияния звёзд или чёрных дыр.
Обновлено вчера в 10:48
Происшествия

В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов

Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
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Происшествия

В Дагестане семь человек пострадали в ДТП с «Газелью»

Обновлено в 05:04
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Стивен Брюс возглавил «Ньюкасл»

Должность главного тренера "Ньюкасла" была вакантной с 1 июля после того, как истек контракт с Рафаэлем Бенитесом.
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Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика

Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
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София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

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Обновлено вчера в 12:00
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Мексиканский залив
Море
Внутреннее море западной части Атлантического океана. Ограничен с северо-запада, севера и востока побережьем США, на юге и юго-западе - побережьем Мексики, а также островом Кубой. Внешне напоминает овал. Площадь залива - 1543 тыс. км², объём воды - около 2332 тыс. км³. Энергия вод, которые сильно нагреваются в летний период, служит основой для формирования сильных тропических штормов и мощных ураганов, крупнейшие из которых практически ежегодно приводят к разрушительным последствиям в прибрежных регионах залива. Имеет важное хозяйственное значение для государств, омываемых им. Является одним из самых тёплых водоёмов в мире.
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