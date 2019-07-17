В результате добыча нефти сократилась на миллион баррелей в сутки, а газа – 1,43 млн кубических футов в день. Напомним, что ураган «Барри» обрушился на берег штата Луизиана в субботу, 13 июля. Затем ураган стал терять свою мощь и ослаб до уровня тропической депрессии.

В Мексиканском заливе США добыча нефти снижена на 60%

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