Энергетика
В Мексиканском заливе США добыча нефти снижена на 60%RuNews24.ru 01:11
В результате добыча нефти сократилась на миллион баррелей в сутки, а газа – 1,43 млн кубических футов в день. Напомним, что ураган «Барри» обрушился на берег штата Луизиана в субботу, 13 июля. Затем ураган стал терять свою мощь и ослаб до уровня тропической депрессии.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
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В России отзывают две модели Audi из-за утечки антифриза
В России отзывают 120 автомобилей Audi. На сервис пригласят владельцев моделей A6 и A7, которые были проданы с начала этого года.
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В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
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Причиной смерти гандболиски сборной России Екатерины Королевой стало утопление, передает РИА "Новости".
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Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено 15 июля в 08:08
Армия и оружие
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В июне Росреестр зарегистрировал рекордное за все годы число договоров на первичном рынке жилья — 11,6 тысячи соглашений.
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