Энергетика

В Мексиканском заливе США добыча нефти снижена на 60%RuNews24.ru 01:11

В результате добыча нефти сократилась на миллион баррелей в сутки, а газа – 1,43 млн кубических футов в день. Напомним, что ураган «Барри» обрушился на берег штата Луизиана в субботу, 13 июля. Затем ураган стал терять свою мощь и ослаб до уровня тропической депрессии.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Добыча нефти в Мексиканском заливе снижена на 58% из-за урагана

Евразия Daily04:41

Добыча нефти в Мексиканском заливе США из-за «Барри» все еще снижена на 60%

ПРАЙМвчера в 21:07

В Мексиканском заливе США добыча нефти снижена на 60%

RuNews24.ru01:11

Добыча нефти в Мексиканском заливе в США остается сниженной почти на 60%

Московский Комсомолец00:27

Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%

Российская газетавчера в 22:43

«Барри» вынудил США значительно сократить добычу нефти в Мексиканском заливе

Экономика сегодня02:13

Инфляция к столу пришлась: финансовые итоги недели

Санкт-Петербургские ведомости15 июля в 01:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 12:13, Ашберн
Футбол

«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России

Московский «Спартак» стал самым популярным футбольным клубом России.
Обновлено в 10:03
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Украины

Российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство в упрощенном виде, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ.
Обновлено в 11:16
Политика

Украину без транзита российского газа ожидает катастрофа: мнение

Украину может настигнуть техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 05:08
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Культура

Ольга Бузова стала номинантом на ТЭФИ

Номинантами на телевизионную премию ТЭФИ в 2019 году стали ведущая Ольга Бузова и журналист Андрей Малахов.
Обновлено вчера в 19:37
Наука

Современные люди оказались потомками неизвестного биологического вида

Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Адвокат мисс Москва опроверг ее развод с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина не разводилась с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, рассказал «Известиям» адвокат россиянки Евгений Тарло.
Обновлено в 07:25
Политика

Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будут электронные документы.
Обновлено в 10:45
Политика

Зеленский потребовал срочно созвать раду

Президент Украины Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады для рассмотрения внесенных им в парламент законопроектов.
Обновлено в 05:46
Кино

«Игра престолов» установила абсолютный рекорд премии «Эмми»

Абсолютным лидером и новым рекордсменом оказался восьмой сезон сериала "Игра престолов", который в общей сложности будет претендовать на 32 награды.
Обновлено вчера в 13:38
Экономика

В 1,5 раза выросла кредитная нагрузка жителей России

С 2014 года в России долговая нагрузка выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Кино

«Ленфильм» и «Беларусьфильм» договорились о сотрудничестве

Студии готовятся представить ряд премьер к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.
Обновлено вчера в 14:38
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика

США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию

Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 10:56
Гаджеты

Apple может вернуть радужный логотип

Обновлено в 03:24
Футбол

Кураньи посетит домашний матч «Динамо» с «Рубином»

Обновлено в 11:15
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика

Путин наградил вдову Солженицына орденом

Обновлено в 11:21
Футбол

«Зенит» вступил в борьбу за Гильерме. Его хочет Семак

Футбольный клуб «Зенит» вступил в борьбу за вратаря «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.
Обновлено в 11:14
Политика

Бывшая министр обороны Германии стала председателем Еврокомиссии

Покидающий свой пост председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что фон дер Ляйен должна стать первой женщиной на этой должности.
Обновлено вчера в 13:15
Армия и оружие

МИД рассказал о планах США увеличить количество бойцов ЧВК в Сирии

Американское командование намерено увеличить численность сотрудников частных военных компаний в Сирии, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Обновлено в 09:58
Политика

Медведчук представил в Европарламенте мирный план по Донбассу

Глава партии Украины «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук представляет в Европарламенте план по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 09:12
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Общество

Роскачество разработало рекомендации по выбору арбузов

Обновлено в 01:01
Происшествия

СК впервые возбудил дело о халатности из-за детей в однополой семье

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении работников органов соцзащиты столичного района Марьино из-за того, что они не защитили интересы двух несовершеннолетних, проживающих с однополой парой.
Обновлено в 11:48
Технологии

Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность

С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 07:51
Экономика

Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров

Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга.
Обновлено в 05:33
Авто

Компания Mazda обновит хэтчбек Mazda2

Похоже, Mazda все-таки обновит хэтчбек Mazda2, породнив его с новыми «тройкой» и «шестеркой».
Обновлено в 10:00
ещё по теме
Мексиканский залив
Море
Внутреннее море западной части Атлантического океана. Ограничен с северо-запада, севера и востока побережьем США, на юге и юго-западе - побережьем Мексики, а также островом Кубой. Внешне напоминает овал. Площадь залива - 1543 тыс. км², объём воды - около 2332 тыс. км³. Энергия вод, которые сильно нагреваются в летний период, служит основой для формирования сильных тропических штормов и мощных ураганов, крупнейшие из которых практически ежегодно приводят к разрушительным последствиям в прибрежных регионах залива. Имеет важное хозяйственное значение для государств, омываемых им. Является одним из самых тёплых водоёмов в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное