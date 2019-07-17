Энергетика

В Мексиканском заливе США добыча нефти снижена на 60%RuNews24.ru 01:11

В результате добыча нефти сократилась на миллион баррелей в сутки, а газа – 1,43 млн кубических футов в день. Напомним, что ураган «Барри» обрушился на берег штата Луизиана в субботу, 13 июля. Затем ураган стал терять свою мощь и ослаб до уровня тропической депрессии.
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Добыча нефти в Мексиканском заливе снижена на 58% из-за урагана

Евразия Daily04:41

Добыча нефти в Мексиканском заливе США снижена на 60%

Российская газетавчера в 22:43

В Мексиканском заливе США добыча нефти снижена на 60%

RuNews24.ru01:11

Добыча нефти в Мексиканском заливе в США остается сниженной почти на 60%

Московский Комсомолец00:27

Сохраняем ожидания на удержание нефти в диапазоне 64-66 долл./барр. - Промсвязьбанк

Финмаркет03:03

Добыча нефти в Мексиканском заливе США из-за «Барри» все еще снижена на 60%

ПРАЙМвчера в 21:07

Инфляция к столу пришлась: финансовые итоги недели

Санкт-Петербургские ведомости15 июля в 01:00
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
Космос

Спутниковый интернет установил рекорд скорости

Соединение было установлено за счет использования уже выведенных ранее на низкую орбиту спутников, которые в теории должны будут обеспечить широкополосным интернетом любую точку планеты в будущем.
Обновлено в 04:25
Интернет

Основатели Prisma запустили мессенджер, который ищет чаты с помощью камеры и геолокации

Создатели фотосервиса Prisma Алексей Моисеенков и Арам Харди запустили приложение с групповыми чатами Capture.
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Футбол

«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренером

«Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

В российских войсках проходит испытание новый робот-сапер «Скорпион»

Обновлено в 06:39
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Минспорта получит полномочия по аккредитации областных федераций

Еще одно изменение – минспорта наделяется полномочиями проводить госаккредитацию региональных спортивных федераций.
Обновлено в 01:21
Политика

Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте

План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Политика

Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Технологии

Россия заняла первое место по количеству пользователей Tor

Россия заняла первое место по количеству пользователей браузера Tor.
Обновлено в 06:33
Технологии

Число кибератак на умные устройства выросло в четыре раза

По итогам 2018 года был зафиксирован рост числа кибератак на умные устройства, такие как часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники.
Обновлено в 02:56
Политика

Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Путешествия

Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока

Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.
Обновлено в 07:28
Происшествия

ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских

ФСБ России выявила и пресекла работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 09:01
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На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел

Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика

Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой

В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и транзит газа

Обновлено вчера в 17:54
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Эксперты назвали самые ненадежные АКП

Обновлено в 02:00
Политика

Лавров оценил перспективы отношений РФ и США

В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Культура

Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»

Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Происшествия

Двое пострадавших от продукции Healthy Food назвали причиной отравления сэндвич с тунцом

Девушка уже проходит реабилитацию дома, она написала обращение в Роспотребнадзор.
Обновлено вчера в 09:12
Политика

Украина договорилась с Россией об обмене пленными

Замглавы администрации президента Украины Вадима Пристайко заявил, что во время заседания советников президентов в «нормандском формате» были достигнуты договоренности об обмене пленными.
Обновлено вчера в 18:35
Технологии

Еврокомиссия начнет антимонопольное расследование против Amazon

Еврокомиссия инициировала антимонопольное расследование против американского интернет-магазина Amazon.
Обновлено в 07:32
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Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака

Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

МИД рассказал о планах США увеличить количество бойцов ЧВК в Сирии

Командование вооруженных сил США планирует увеличить численность сотрудников частных военных компаний в северных районах Сирии на фоне сокращения своего контингента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 09:58
Футбол

В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол

Ранее появились кадры, на которых видно, как Кокорин и Мамаев, которые отбывают наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке (Белгородская область), играют в футбол в исправительном учреждении.
Обновлено в 08:21
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Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Космос

Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний

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Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
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Мексиканский залив
Море
Внутреннее море западной части Атлантического океана. Ограничен с северо-запада, севера и востока побережьем США, на юге и юго-западе - побережьем Мексики, а также островом Кубой. Внешне напоминает овал. Площадь залива - 1543 тыс. км², объём воды - около 2332 тыс. км³. Энергия вод, которые сильно нагреваются в летний период, служит основой для формирования сильных тропических штормов и мощных ураганов, крупнейшие из которых практически ежегодно приводят к разрушительным последствиям в прибрежных регионах залива. Имеет важное хозяйственное значение для государств, омываемых им. Является одним из самых тёплых водоёмов в мире.
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