Энергетика
В Мексиканском заливе США добыча нефти снижена на 60%RuNews24.ru 01:11
В результате добыча нефти сократилась на миллион баррелей в сутки, а газа – 1,43 млн кубических футов в день. Напомним, что ураган «Барри» обрушился на берег штата Луизиана в субботу, 13 июля. Затем ураган стал терять свою мощь и ослаб до уровня тропической депрессии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 10:43, Вашингтон
Космос
Спутниковый интернет установил рекорд скорости
Соединение было установлено за счет использования уже выведенных ранее на низкую орбиту спутников, которые в теории должны будут обеспечить широкополосным интернетом любую точку планеты в будущем.
Обновлено в 04:25
Интернет
Основатели Prisma запустили мессенджер, который ищет чаты с помощью камеры и геолокации
Создатели фотосервиса Prisma Алексей Моисеенков и Арам Харди запустили приложение с групповыми чатами Capture.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Ньюкасл» объявил о назначении Брюса главным тренером
«Ньюкасл» объявил о назначении Стива Брюса на пост главного тренера.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Минспорта получит полномочия по аккредитации областных федераций
Еще одно изменение – минспорта наделяется полномочиями проводить госаккредитацию региональных спортивных федераций.
Обновлено в 01:21
Политика
Медведчук представил мирный план по Донбассу в Европарламенте
План мирного урегулирования кризиса на востоке Украины представил в среду в Европарламенте глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:12
Политика
Песков опроверг переговоры по обмену украинских моряков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов от том, ведутся ли переговоры с Киевом по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 08:06
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Технологии
Россия заняла первое место по количеству пользователей Tor
Россия заняла первое место по количеству пользователей браузера Tor.
Обновлено в 06:33
Технологии
Число кибератак на умные устройства выросло в четыре раза
По итогам 2018 года был зафиксирован рост числа кибератак на умные устройства, такие как часы, смарт-телевизоры, детские игрушки, видеорегистраторы и холодильники.
Обновлено в 02:56
Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони.
Обновлено в 07:57
Путешествия
Китайские туристы расхищают один из самых красивых пляжей Владивостока
Китайские туристы могут уничтожить один из уникальных российских пляжей, расположенный во Владивостоке: игнорируя все запреты, путешественники килограммами вывозят отшлифованные кусочки стекла из Стеклянной бухты.
Обновлено в 07:28
Происшествия
ФСБ выявила 10 нелегальных оружейных мастерских
ФСБ России выявила и пресекла работу 10 подпольных оружейных мастерских. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 09:01
Происшествия
На чиновников в Астраханской области завели 17 уголовных дел
Расследование уголовных дел продолжается.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и транзит газа
Обновлено вчера в 17:54
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Культура
Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»
Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Двое пострадавших от продукции Healthy Food назвали причиной отравления сэндвич с тунцом
Девушка уже проходит реабилитацию дома, она написала обращение в Роспотребнадзор.
Обновлено вчера в 09:12
Политика
Украина договорилась с Россией об обмене пленными
Замглавы администрации президента Украины Вадима Пристайко заявил, что во время заседания советников президентов в «нормандском формате» были достигнуты договоренности об обмене пленными.
Обновлено вчера в 18:35
Технологии
Еврокомиссия начнет антимонопольное расследование против Amazon
Еврокомиссия инициировала антимонопольное расследование против американского интернет-магазина Amazon.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака
Курение вызывает 90 процентов онкологических заболеваний, а также приводит к развитию коронарной болезни, хронического бронхита и эмфиземы, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
МИД рассказал о планах США увеличить количество бойцов ЧВК в Сирии
Командование вооруженных сил США планирует увеличить численность сотрудников частных военных компаний в северных районах Сирии на фоне сокращения своего контингента, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 09:58
Футбол
В колонии опровергли информацию об игре Кокорина и Мамаева в футбол
Ранее появились кадры, на которых видно, как Кокорин и Мамаев, которые отбывают наказание в колонии ИК-4 в Алексеевке (Белгородская область), играют в футбол в исправительном учреждении.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку
Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено в 07:58
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19