с чего всё началось

Как стало известно, ведомство Бельгии выявило утечку 19 августа. Большинство пострадавших от утечки информации — граждане Германии. В данный момент вся информация удалена из открытого доступа.

В Mastercard проинформировали об утечке данных 90 тысяч клиентов

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Шоу-бизнес Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Раскрыты заработки мужа больной раком Анастасии Заворотнюк Близкие уверены, что ему не придется собирать деньги на лечение артистки.

Происшествия В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.

Футбол Райт-Филлипс завершил карьеру футболиста Бывший полузащитник сборной Англии Шон Райт-Филлипс принял решение завершить карьеру в возрасте 37 лет.

Политика Яковенко покинул пост посла России в Британии «24 августа 2019 года чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании и Северной Ирландии А.В. Яковенко завершил свою дипломатическую миссию и отбыл на Родину», — говорится в сообщении на сайте посольства.

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Культура Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с инфарктом В настоящее время артист находится в реанимации. Информация об этом проявилась на официальном Facebook-аккаунте исполнителя.

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Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.

Транспорт «Победа» опровергла, что опоздавшая на рейс женщина летела на похороны Как подчеркивается в документе, который был опубликован на сайте "Эхо Москвы", сама опоздавшая на рейс Валентина Лисечко опровергла озвученную при посадке информацию о похоронах в Чебоксарах.

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