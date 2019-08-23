Происшествия

В Mastercard проинформировали об утечке данных 90 тысяч клиентовRuNews24.ru 10:01

Как стало известно, ведомство Бельгии выявило утечку 19 августа. Большинство пострадавших от утечки информации — граждане Германии. В данный момент вся информация удалена из открытого доступа.
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с чего всё началось
Международная платежная система Mastercard направила властям Германии и Бельгии уведомления о взломе системы с данными клиентов, сообщает
 Bloomberg со ссылкой на надзорные органы этих стран.
Ведомостивчера в 12:58

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Данные 90 тысяч клиентов Mastercard попали в Сеть

Национальная служба новостей05:14

Данные 90 тысяч клиентов Mastercard попали в Сеть

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Известиявчера в 21:01

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MasterCard уведомила Германию и Бельгию о взломе платежной системы с данными клиентов

Эхо Москвывчера в 13:31

Mastercard уведомил Германию и Бельгию о крупной утечке данных клиентов

Ведомостивчера в 12:58

Mastercard уведомила власти Германии и Бельгии о крупной утечке данных клиентов

ТАССвчера в 12:35
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