В Mash опровергают использование поддельных документовГазета.Ru 07:02

Ранее агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудника Mash задержали, так как он пытался получить в аэропорту Шереметьево записи переговоров пилотов самолета SSJ с диспетчерами, подкрепляя свой запрос документом от имени Генпрокуратуры, который и был поддельным.

Политика Коломойский уже рассуждает о составе коалиции в Раде после выборов Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что партия избранного президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» ни при каких обстоятельствах не пойдет на коалицию с бывшими регионалами в будущем парламенте.

Происшествия Главный редактор Telegram-канала Mash заявил об обысках в редакции По словам Максима Иксанова, правоохранители изъяли компьютеры и документы Главный редактор Telegram-канала Mash Максим Иксанов сообщил о следственных мероприятиях в офисе издания, видео с заявлением опубликовано в Mash.

Энергетика Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленно Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,42 доллара и составили 61,7 доллара за баррель.

Экономика Отели Турции подорожают на 15% к высокому сезону В ассоциации ожидают, что с наступлением высокого сезона цены в турецких отелях вырастут за счет более активного притока иностранных туристов - как минимум на 10-15%.

Происшествия Сергей Доренко умер от разрыва аорты Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Происшествия Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.

Политика На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.

Происшествия В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.

Шоу-бизнес Соцсети: Ксения Собчак махнула на себя рукой после разрыва с мужем Поклонники же привыкли к тому, что Собчак обычно выглядит «на миллион», поэтому её внешний вид на фото с подругами сильно разочаровал их.

Общество Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.

Политика В МИД Украины заявили о неявке России на трибунал по делу моряков В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что представитель России не будет участвовать в публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу задержанных за нарушение российской границы моряков ВМС Украины.

Экономика В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.

Музыка Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед Евровидением-2019 Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев, который будет представлять интересы РФ на международном песенном конкурсе Евровидение-2019, побывал в святых местах Иерусалима.

Авто Появились первые рендеры универсала Toyota Camry Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.

Происшествия В Москве госпитализировали пять человек, пострадавших во время грозы Пять человек госпитализированы в больницы Москвы после падения деревьев в разных районах города из-за грозы и порывов ветра до 19 метров в секунду.

Футбол Райола тормозит трансфер де Лигта в «Барселону», требуя комиссионных Клубы уже согласовали сумму трансфера - около 70 млн евро, однако Райола требует 20% комиссионных от этой суммы - 14 млн евро.

Наука В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.

Общество Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.

Общество Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».

Финансы Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.

Путешествия Составлен топ-10 самых популярных стран для отдыха летом Стоит отметить, что цена авиабилетов в Грузию выросла на 9%, в Черногорию — на 7%. Стоимость поездки в Испанию, наоборот, снизилась на 6%. Также в рейтинг вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.

Политика Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин усилить санкции против России в связи с указом об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.