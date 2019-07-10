Футбол
В «Марселе» подтвердили уход Марио БалотеллиSport24.ru 21:53
Руководитель «Марселя» Жак-Анри Эйро подтвердил уход нападающего Марио Балотелли, сообщает L’Equipe. Контракт футболиста с французским клубом истек 1 июля, соглашение продлено не было, и он стал свободным агентом.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 23:09, Вашингтон
Кино
Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Стэнли Кубрика
Обновлено в 14:24
Происшествия
В правительстве Якутии силовики проводят обыски
«Оперативные мероприятия проводятся УФСБ России по Якутии в министерстве транспорта Якутии и кабинете первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова», — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 22:32
ЖКХ
В Петербурге последствия подтоплений после ливня устраняют 68 бригад
Порядка 68 бригад ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" устраняют последствия подтоплений на ряде улиц после ливня, в настоящее время ситуация стабилизировалась, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 10:04
Политика
Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста
Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.
Обновлено в 08:44
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено в 18:36
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено в 22:00
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены.
Обновлено в 15:57
Авто
Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
Выпуск одного из самых популярных в истории автомобилей Volkswagen Beetle ("Жук", или Vocho, как его называют в Мексике), прекращается в среду на заводе в мексиканской Пуэбле, где его собирали с 1967 года.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Общество
В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено в 22:14
Шоу-бизнес
Николай Басков обратился к поклонникам после смерти отца
30 июня умер отец Николая Баскова Виктор, после чего исполнитель не выходил на связь с фанатами в соцсетях.
Обновлено в 11:43
Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Генпрокуратура России на постоянной основе взаимодействует с главным надзорным ведомством Украины по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено в 20:26
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Общество
Гороскоп: как заводят романтические отношения разные знаки зодиака
Астролог Алина Ясмин ко Дню семьи, любви и верности рассказала, как на самом деле заводят романы разные знаки зодиака.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Авто
Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года
Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
Обновлено в 02:03
Экономика
Медведев исключил из перечня госпрограмм «Развитие пенсионной системы»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении госпрограммы "Развитие пенсионной системы" из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Чиновника Ростехнадзора задержали с муляжом взятки в 23,5 млн
Как говорится в сообщении ведомства, взятка, которую задержанный планировал получить, должна была составить 23,5 млн рублей, при этом при обыске в квартире были найдены доказательства получения других взяток.
Обновлено в 14:03
Общество
Милонов предложил спецзнак для машин с беременными за рулём
Обновлено в 21:24
Шоу-бизнес
Супермодель Адриана Лима встречается с турецким олигархом
Адриана Лима, известная супермодель, начала встречаться с олигархом, который оказался ниже нее на целую голову.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области выросло
Число жертв наводнения в Иркутской области стремительно растет. Стихия унесла уже 23 жизни, передает телеканал "360".
Обновлено вчера в 05:10
Футбол
Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы
Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Здоровье
Минздрав улучшил процедуру записи к врачу в Новосибирской области
Как сообщает региональное управление Министерства здравоохранения, теперь жители области смогут записываться к врачу только при помощи медицинской информационной системы.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвался автомобиль с бойцами «Азова»
У линии соприкосновения в Донбассе в районе населённого пункта Новолуганское подорвался на мине автомобиль с бойцами отдельного полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09