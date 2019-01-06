В одном из жилых многоэтажных домов Центрального района Мариуполя произошел взрыв, сообщает местный портал "0629". По данным издания, около 22.00 на третьем этаже взорвалась граната.

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