Происшествия

В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме
РИА Новости
01:29

В одном из жилых многоэтажных домов Центрального района Мариуполя произошел взрыв, сообщает местный портал "0629". По данным издания, около 22.00 на третьем этаже взорвалась граната.
РИА Новости01:29

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