В одном из жилых многоэтажных домов Центрального района Мариуполя произошел взрыв, сообщает местный портал "0629". По данным издания, около 22.00 на третьем этаже взорвалась граната.

В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

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