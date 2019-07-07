Футбол
«Манчестер Юнайтед» попросил Погба повременить с уходомLenta.ru 13:09
26-летний хавбек уже уведомил одноклубников, что покинет команду нынешним летом. Руководство манкунианцев приступило к поиску замены Погба. Самого игрока попросили задержаться, в частности, принять участие в предсезонных сборах и турне в Австралии.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 16:24, Вашингтон
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