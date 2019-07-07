Футбол

В «Манчестер Юнайтед» попросили Погба повременить с уходомГазета.Ru вчера в 14:24

В "Манчестер Юнайтед" попросили полузащитника сборной Франции Поля Погба повременить с уходом из команды, сообщает Marca. По информации источника, английский клуб готов отпустить хавбека, однако руководству нужно время для того, чтобы найти Погба замену.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба, но просит время, чтобы найти замену

Советский спортвчера в 13:46

«Ювентус» готовит предложение по Погба в размере € 130 млн

Чемпионатвчера в 10:34

Источник: «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Погба

Sport.ruвчера в 10:43

Морьентес: «Погба стал бы хорошим приобретением для „Реала“»

Soccer.ruвчера в 12:41

«Ювентус» предложит за Погба 120 миллионов евро

ProstoProSportвчера в 15:05

СМИ: Руководство «МЮ» попросило у Погба время на поиски ему замены

Матч ТВвчера в 10:36

80 миллионов евро + Бэйл или Иско - новое предложение «Реала» по Погба

Спорт-Экспресс05 июля в 22:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Политика

Прямой телемост состоится между Россией и Украиной

Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено вчера в 18:41
Политика

«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина

Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено вчера в 19:25
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Общество

Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Футбол

Хёведес: каждый в «Локомотиве» хочет выиграть чемпионат России

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».
Обновлено вчера в 20:07
Общество

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме

Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено вчера в 01:45
Происшествия

В Иркутской области остался лишь один подтопленный населенный пункт

Город Тулун остался последним подтопленным паводком населенным пунктом в Иркутской области.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено вчера в 06:52
Общество

В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара

Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 08:57
Гаджеты

Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился

Становится понятно, например, что 7-нм кремниевая пластина сейчас в производстве обходится чуть дешевле $10 000.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией

Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

14 россиян не пустили в Мексику

Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Обновлено вчера в 17:59
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено вчера в 07:42
Политика

В правительстве Забайкалья произошли новые назначения

Министром здравоохранения Забайкальского края назначен Валерий Кожевников, много лет проработавший в медицинских учреждениях Бурятии, а 2002 по 2017 годы являлся министром здравоохранения этой республики.
Обновлено вчера в 22:57
Футбол

Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки

Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено вчера в 18:26
Футбол

«Барселона» поборется со «Спартаком» за Хаджи

Недавно стало известно об интересе к Хаджи со стороны московского "Спартака".
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»

Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом

Четырнадцать заключенных отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции страны.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.
Обновлено вчера в 20:14
Футбол

Факел — Торпедо (Москва) 0:1

Обновлено вчера в 13:54
Политика

Британия расследует утечку писем с критикой Трампа

МИД Великобритании планирует провести внутреннее расследование в связи с утечкой писем своего посла в Вашингтоне Кима Дэррока.
Обновлено вчера в 19:16
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

В ПА ОБСЕ приняли резолюцию «об оккупации» Абхазии и Южной Осетии РФ

Резолюция была подготовлена грузинским парламентарием Софио Кацаравой Резолюция, в которой Россию признают "оккупантом" Абхазии и Южной Осетии, и призывают отменить решение о признании независимости двух стран, принята в воскресенье комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Гаджеты

В России начались продажи кнопочного телефона с Android, Wi-Fi и мощным аккумулятором

На российском рынке стартовали продажи кнопочного телефона Nobby 230, анонсированного в июне.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу планов иранских властей, касающихся ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное