Футбол
В «Манчестер Юнайтед» попросили Погба повременить с уходомГазета.Ru вчера в 14:24
В "Манчестер Юнайтед" попросили полузащитника сборной Франции Поля Погба повременить с уходом из команды, сообщает Marca. По информации источника, английский клуб готов отпустить хавбека, однако руководству нужно время для того, чтобы найти Погба замену.
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«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба, но просит время, чтобы найти замену
Советский спортвчера в 13:46
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Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился
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Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.
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В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).
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Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
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