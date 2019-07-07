В "Манчестер Юнайтед" попросили полузащитника сборной Франции Поля Погба повременить с уходом из команды, сообщает Marca. По информации источника, английский клуб готов отпустить хавбека, однако руководству нужно время для того, чтобы найти Погба замену.

В «Манчестер Юнайтед» попросили Погба повременить с уходом

Политика Прямой телемост состоится между Россией и Украиной Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.

Политика «Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.

Общество В России названы регионы с самыми высокими доходами населения По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.

Общество Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.

Экономика Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».

Футбол Хёведес: каждый в «Локомотиве» хочет выиграть чемпионат России Защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес прокомментировал победу в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

Общество Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме Законопроект о принудительной комплексной застройке ожил в Госдуме После полугодового перерыва работа над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновилась — правительство направило в Госдуму поправки ко второму чтению, хотя срок их подготовки истек более полугода назад.

Происшествия В Иркутской области остался лишь один подтопленный населенный пункт Город Тулун остался последним подтопленным паводком населенным пунктом в Иркутской области.

Общество В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Гаджеты Уровень брака при производстве 7-нм процессоров AMD заметно снизился Становится понятно, например, что 7-нм кремниевая пластина сейчас в производстве обходится чуть дешевле $10 000.

Политика Прямое авиасообщение прекращено между Грузией и Россией Вступает в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией: с 8 июля рейсы прекращают как российские авиакомпании, так и грузинские.

Происшествия «Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт В результате в четыре часа утра 10 июня этого года следователь местного ФСБ возбудил уголовное дело о совершении теракта-поджога, создающего опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенного группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Экономика СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.

Политика В правительстве Забайкалья произошли новые назначения Министром здравоохранения Забайкальского края назначен Валерий Кожевников, много лет проработавший в медицинских учреждениях Бурятии, а 2002 по 2017 годы являлся министром здравоохранения этой республики.

Футбол Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.

Футбол «Барселона» поборется со «Спартаком» за Хаджи Недавно стало известно об интересе к Хаджи со стороны московского "Спартака".

Политика Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!» Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).

Происшествия В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом Четырнадцать заключенных отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию на юге Таджикистана, сообщили РИА Новости в Главном управлении по исполнению уголовных наказаний (ГУИУН) министерства юстиции страны.

Здоровье Врачи рассказали о пользе грибов В свою очередь, президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут.

Политика Британия расследует утечку писем с критикой Трампа МИД Великобритании планирует провести внутреннее расследование в связи с утечкой писем своего посла в Вашингтоне Кима Дэррока.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.

Политика В ПА ОБСЕ приняли резолюцию «об оккупации» Абхазии и Южной Осетии РФ Резолюция была подготовлена грузинским парламентарием Софио Кацаравой Резолюция, в которой Россию признают "оккупантом" Абхазии и Южной Осетии, и призывают отменить решение о признании независимости двух стран, принята в воскресенье комитетом по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Происшествия Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".