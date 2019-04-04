В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроковГазета.Ru 02:51

В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года. По информации Daily Mail, есть вероятность ухода шести игроков.

В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроков

Общество РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.

Единоборства Конор Макгрегор вновь решил вернуться на ринг Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что в ближайшее время вернется в октагон.

Происшествия На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».

Армия и оружие США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400 Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.

Авто Что нужно знать о кроссовере Suzuki Vitara Компактный кроссовер Suzuki Vitara всегда отличали яркая палитра и необычные цветовые решения.

Энергетика Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель на росте запасов в США Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после публикации официальных данных министерства энергетики США, указавших на резкий рост товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Общество В Польше появится самый глубокий в мире бассейн В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.

Технологии Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.

Политика Ростех порекомендовал сократить количество топ-менеджеров ОАК По данным ТАСС, Ростех рекомендовал сократить избыточное количество руководителей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), так как в рамках структурного анализа работы холдинга было выявлено избыточное количество руководителей различного уровня.

Экономика Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.

Экономика Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб. Почему нет денег Почти треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хочет платить по долгам из-за снижения собственных доходов.

Армия и оружие В НАТО разработали три сценария будущего военного блока Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования.

Здоровье В Дагестан прибыла руководитель Роспотребнадзора Анна Попова Сегодня в Дагестан прибыла руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Политика Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.

Происшествия Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.

Общество Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.

Политика Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением России Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.

Политика Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.

Общество Белый дом поддержит благоустройство садоводств за счёт регионов Правительство поддержит поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», разрешающие финансировать и строить коммуникации в садоводствах за счёт местных и региональных бюджетов.

Политика МЧС начало новую реформу своих региональных управлений Приказ о пилотном проекте по переходу территориальных органов и сил МЧС России на «новую организационно-штатную структуру» Евгений Зиничев подписал 25 марта, сообщил РБК источник в территориальном управлении МЧС.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.