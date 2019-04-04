Футбол
В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроковГазета.Ru 02:51
В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года. По информации Daily Mail, есть вероятность ухода шести игроков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Происшествия
Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально
Обновлено в 03:18
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Единоборства
Конор Макгрегор вновь решил вернуться на ринг
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что в ближайшее время вернется в октагон.
Обновлено в 03:45
Происшествия
На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию
В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400
Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:27
Космос
Рогозин объяснил увольнение разработчиков корабля «Федерация»
Обновлено 02 апреля в 21:51
Авто
Что нужно знать о кроссовере Suzuki Vitara
Компактный кроссовер Suzuki Vitara всегда отличали яркая палитра и необычные цветовые решения.
Обновлено вчера в 11:24
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель на росте запасов в США
Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в среду после публикации официальных данных министерства энергетики США, указавших на резкий рост товарных запасов нефти в стране на прошлой неделе.
Обновлено вчера в 10:44
Общество
В Польше появится самый глубокий в мире бассейн
В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено вчера в 18:50
Технологии
Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G
Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.
Обновлено в 00:58
Политика
Ростех порекомендовал сократить количество топ-менеджеров ОАК
По данным ТАСС, Ростех рекомендовал сократить избыточное количество руководителей Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), так как в рамках структурного анализа работы холдинга было выявлено избыточное количество руководителей различного уровня.
Обновлено в 03:38
Экономика
Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс
Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 11:26
Экономика
Коллекторы назвали основные причины отказа должников погашать кредиты
По данным НАПКА, в настоящий момент в работе у коллекторских агентств находится примерно 6,5 млн переуступленных банковских долгов на сумму свыше 1 трлн руб. Почему нет денег Почти треть (30%) из тех, кто сослался на финансовые трудности, не хочет платить по долгам из-за снижения собственных доходов.
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
В НАТО разработали три сценария будущего военного блока
Оборонный колледж НАТО подготовил доклад со сценариями развития военного блока в преддверии 70-й годовщины его образования.
Обновлено в 03:16
Здоровье
В Дагестан прибыла руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Сегодня в Дагестан прибыла руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Обновлено вчера в 04:56
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов
Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Политика
Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением России
Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.
Обновлено вчера в 05:26
Политика
Опубликованы фото с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Общество
Белый дом поддержит благоустройство садоводств за счёт регионов
Правительство поддержит поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», разрешающие финансировать и строить коммуникации в садоводствах за счёт местных и региональных бюджетов.
Обновлено в 03:16
Политика
МЧС начало новую реформу своих региональных управлений
Приказ о пилотном проекте по переходу территориальных органов и сил МЧС России на «новую организационно-штатную структуру» Евгений Зиничев подписал 25 марта, сообщил РБК источник в территориальном управлении МЧС.
Обновлено в 02:00
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Космос
Ученые нашли источник мощнейших вспышек во Вселенной
Японские ученые отмечают, на данном этапе наука не может понять природу подобных явлений, поэтому ими была предпринята попытка описать сам процесс, а не его причины.
Обновлено в 01:06