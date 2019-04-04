Футбол
В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроковГазета.Ru 02:51
В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года. По информации Daily Mail, есть вероятность ухода шести игроков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Здоровье
Диетолог Дмитрий Никитюк: рекомендую каждый день есть супы
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России
Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 06:21
Политика
ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Обновлено в 12:13
Политика
Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах
РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:40
Политика
Ущерб Крыму от Украины оценили в 1,5 трлн рублей в Госдуме
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что «по самым скромным подсчетам» ущерб, нанесенный полуострову, превышает 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 01:20
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»
Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Общество
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего 37 лет назад солдата
Россия передала Израилю останки военнослужащего, пропавшего без вести в 1982 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца
Обновлено в 12:44
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Энергетика
Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС
Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Политологи прокомментировали деятельность НАТО на 70-летие альянса
НАТО в 2019 году отмечает свое 70-летие.
Обновлено в 12:12
Экономика
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Благовещенске врач «скорой» проверил состояние пациента ногой
Врач "скорой помощи" во время вызова проверил состояние пациента, дотронувшись до его головы ногой в ботинке.
Обновлено в 08:24
Футбол
«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖ
Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Обновлено в 06:37
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс западных сапёров
Как сообщает военное руководство народной республики, украинская армия просит иностранцев составить карту минных полей Донбасса, потому что сами это сделать не в состоянии Военнослужащие ВСУ неоднократно подрывались на минах, которые устанавливали их сослуживцы, поскольку не располагали точной информацией о местах минирования.
Обновлено в 09:15
Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Футбол
Эксперт не видит помех для снижения веса Кокорина
Обновлено в 12:41
Общество
Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России
Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.
Обновлено в 11:40
Космос
Запуск ракеты «Союз» с космодрома Куру отложили на полчаса
Обновлено в 12:49
Кино
Актера Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 09:55
Общество
Песков затруднился понять данные Росстата о бедных российских семьях
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать и, как он сам выразился, понять данные Росстата о бедных гражданах страны.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Политика
Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе школьного образования является серьезной угрозой для эстонской культуры и языка.
Обновлено в 11:32
Политика
В Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо
В Венесуэле начался уголовный процесс против лидера оппозиции, провозгласившего себя президентом, Хуана Гуайдо.
Обновлено в 02:22
Экономика
Brand Finance снова признал Аэрофлот самым узнаваемым брендом в мире
Генеральный директор агентства Brand Finance подчеркнул важность достижения в этом году Аэрофлотом элитного уровня силы бренда ААА+.
Обновлено в 12:33