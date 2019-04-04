В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроковГазета.Ru 02:51

В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года. По информации Daily Mail, есть вероятность ухода шести игроков.

В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроков

Армия и оружие В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.

Политика ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.

Политика Захарова раскритиковала японские учебники за главы о Южных Курилах РФ сожалеет, что в учебниках для японских школьников Южные Курилы именуются "исконной территорией Японии", это раскручивание пропаганды Токио, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Ущерб Крыму от Украины оценили в 1,5 трлн рублей в Госдуме Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что «по самым скромным подсчетам» ущерб, нанесенный полуострову, превышает 1,5 триллиона рублей.

Политика Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском» Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.

Общество Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".

Энергетика Армения попросила Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию АЭС Армения просит Россию отсрочить выплату кредита на модернизацию Армянской АЭС, сообщил начальник управления внешних связей министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Тигран Мелконян в четверг на 19-м заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

Экономика Научным сотрудникам повысят зарплату Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Происшествия В Благовещенске врач «скорой» проверил состояние пациента ногой Врач "скорой помощи" во время вызова проверил состояние пациента, дотронувшись до его головы ногой в ботинке.

Футбол «Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖ Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Экономика Счетная палата проверит выполнение нацпроектов СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.

Армия и оружие Народная милиция ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс западных сапёров Как сообщает военное руководство народной республики, украинская армия просит иностранцев составить карту минных полей Донбасса, потому что сами это сделать не в состоянии Военнослужащие ВСУ неоднократно подрывались на минах, которые устанавливали их сослуживцы, поскольку не располагали точной информацией о местах минирования.

Общество Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.

Общество Ford назвал размер компенсаций увольняемым сотрудникам в России Сотрудникам Ford Sollers в России при добровольном увольнении предложили выплатить от 5,5 до 12 месячных окладов; работники недовольны и настаивают на пересмотре этих сумм, сообщил "Интерфаксу" в четверг представитель профсоюза работников автомобильной промышленности МПРА Игорь Темченко.

Общество Песков затруднился понять данные Росстата о бедных российских семьях Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился прокомментировать и, как он сам выразился, понять данные Росстата о бедных гражданах страны.

Политика Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.

Армия и оружие Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Политика Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе школьного образования является серьезной угрозой для эстонской культуры и языка.

Политика В Венесуэле начался уголовный процесс против Гуайдо В Венесуэле начался уголовный процесс против лидера оппозиции, провозгласившего себя президентом, Хуана Гуайдо.