Футбол
В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»Евро-футбол.ру 10:20
Член совета директоров "Манчестер Сити" Альберто Галасси опроверг информацию о договорённости Хосепа Гвардиолы с "Ювентусом".
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Космос
Луна Нептуна Тритон создала удивительный ледяной союз
Открытие дает представление о том, как эта летучая смесь может транспортировать материал по поверхности Луны с помощью гейзеров, вызывать сезонные изменения атмосферы и обеспечивать контекст для условий на других отдаленных ледяных мирах.
Обновлено в 01:44
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за вставших поездов
На серой ветке московского метро в тоннеле застряли поезда с пассажирами.
Обновлено в 16:15
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Футбол
Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии
"Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:29
Футбол
Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном» на три сезона
23-летний голкипер подписал новый контракт, рассчитанный на три сезона. Митрюшкин в 2016 году перешел в «Сьон» из «Спартака».
Обновлено в 09:57
Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:34
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.
Обновлено в 02:33
Футбол
Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход»
Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.
Обновлено в 08:54
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 09:55
Технологии
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»
На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 18:04
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»
Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Обновлено в 17:38
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Авто
Уникальная Волга, которая заставляет обернуться
Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.
Обновлено в 02:55
Наука
Британские учёные усомнились во вреде соцсетей
Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.
Обновлено вчера в 06:37
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Обновлено в 12:17
Хоккей
Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча
Как сообщает пресс-служба НХЛ, независимый арбитр принял решение, что Войнов должен отбыть наложенную на него лигой дисквалификацию, но сократил её срок с полного сезона до 41 матча.
Обновлено в 17:33
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Телеведущий Владимир Соловьёв отказался принять участие в дуэли, на которую его вызвал краснодарский журналист Кирилл Гурьев.
Обновлено в 07:13
Политика
В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.
Обновлено в 07:30
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Общество
На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых
На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Общество
47% россиян высказались за равные права представителей ЛГБТ
47% респондентов заявили, что представители нетрадиционной сексуальной ориентации должны иметь такие же права, как и люди с традиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено в 06:17
Общество
В Петербурге открылся международный книжный салон
Обновлено в 14:01