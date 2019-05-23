В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»Евро-футбол.ру 10:20

Член совета директоров "Манчестер Сити" Альберто Галасси опроверг информацию о договорённости Хосепа Гвардиолы с "Ювентусом".

В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Космос Луна Нептуна Тритон создала удивительный ледяной союз Открытие дает представление о том, как эта летучая смесь может транспортировать материал по поверхности Луны с помощью гейзеров, вызывать сезонные изменения атмосферы и обеспечивать контекст для условий на других отдаленных ледяных мирах.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Футбол Игроком ЦСКА Фернандесом заинтересовались в Англии "Ньюкасл Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса, сообщает "Советский спорт".

Футбол Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном» на три сезона 23-летний голкипер подписал новый контракт, рассчитанный на три сезона. Митрюшкин в 2016 году перешел в «Сьон» из «Спартака».

Хоккей Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Авто Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.

Футбол Тухель: «Если Неймар и Мбаппе уйдут, мы найдем выход» Главный тренер ПСЖ Томас Тухель допустил уход из команды нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Технологии Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе» На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Общество У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Происшествия В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России» Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.

Происшествия По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».

Политика Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".

Авто Уникальная Волга, которая заставляет обернуться Ярко-красный автомобиль с необычной для отечественной марки формой кузова и множеством хромированных деталей приковывает к себе восторженные взгляды местных жителей.

Наука Британские учёные усомнились во вреде соцсетей Психологи из британского Оксфорда и немецкого Гогенгеймского университета провели масштабное исследование, которое заставляет усомниться в негативном влиянии социальных сетей на пользователей-подростков.

Хоккей Срок дисквалификации Войнова в НХЛ сокращён до 41 матча Как сообщает пресс-служба НХЛ, независимый арбитр принял решение, что Войнов должен отбыть наложенную на него лигой дисквалификацию, но сократил её срок с полного сезона до 41 матча.

Общество Соловьёв отказался от дуэли с журналистом Телеведущий Владимир Соловьёв отказался принять участие в дуэли, на которую его вызвал краснодарский журналист Кирилл Гурьев.

Политика В Кремле оценили запуск на Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал запуск на британском телеканале Би-би-си шоу с анимированным "Путиным" в роли ведущего.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Финансы Акции ВТБ выросли на 10% за день Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Общество На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.