В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»Евро-футбол.ру вчера в 10:20

Член совета директоров "Манчестер Сити" Альберто Галасси опроверг информацию о договорённости Хосепа Гвардиолы с "Ювентусом".

В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Музыка Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса» Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.

Наука Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.

Космос SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.

Происшествия В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.

Происшествия Следовавший из Гонконга в Мельбурн самолёт вынужденно сел в Дарвине Пассажирский самолёт авиакомпании Cathay Pacific, следовавший из Гонконга в Мельбурн, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дарвина.

Происшествия Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке.

Экономика Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина «остается одной из беднейших стран региона».

Общество Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста Семья погибшего отмечает, что во время предыдущего восхождения Кэш потерял несколько пальцев из-за обморожения, но был настроен осуществить свою мечту и отправился на Эверест.

Политика Пушков отреагировал на отказ Нуланд в российской визе Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе, которую она запросила для участия в проходившей 20−21 мая в Москве закрытой международной конференции.

Шоу-бизнес 33-летняя Ирина Шейк показала селфи без макияжа и фильтров 33-летняя Ирина Шейк поделилась в Instagram свежим снимком. На фото экс-возлюбленная футболиста Криштиану Роналду запечатлена без макияжа.

Происшествия В США казнили серийного убийцу и насильника В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.

Наука Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.

Кино Украинские военные прокуроры признаны евнухами Правда, есть проблема: в фильме в амплуа «военных прокуроров» выступает войско Безупречных – армия евнухов.

Общество У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.

Финансы Микрофинансовые организации вернули заемщикам более 3 млн рублей С начала 2019 года микрофинансовые организации (МФО) из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам более 3 млн рублей, сообщили в Банке России.

Политика Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.

Финансы Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.

Политика Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.

Наука Ученые назвали самый смертоносный вид курения Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.

Политика Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.

Шоу-бизнес Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.

Общество Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь» Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время торжественной речи отправил выпускников лицея «в последний путь».

Армия и оружие Сенат США выделил 750 млрд бюджетных долларов на оборону Руководители сенатского комитета по вооруженным делам Джек Рид и Джим Инхоф сообщили о планах по выделению из госбюджета США 750 млрд долларов на оборону.