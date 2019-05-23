Футбол

В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»Евро-футбол.ру вчера в 10:20

Член совета директоров "Манчестер Сити" Альберто Галасси опроверг информацию о договорённости Хосепа Гвардиолы с "Ювентусом".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Член совета директоров «Ман Сити»: «Гвардиола в „Ювентусе“? Это безосновательный слух»

Sport24.ruвчера в 11:20

«Манчестер Сити» опроверг информацию об уходе Гвардиолы

Матч ТВвчера в 10:13

Член совета директоров «Ман Сити»: «Гвардиола в „Ювентусе“? Мы посмеялись над этим вместе с Недведом»

Бомбардир.рувчера в 10:34

«Манчестер Сити» опроверг информации о переходе Гвардиолы в «Ювентус»

Советский спортвчера в 09:54

В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»

Евро-футбол.рувчера в 10:20

В «Манчестер Сити» опровергли информацию о переходе Гвардьолы в «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 09:37

Свято место пустует. Кто возглавит «Ювентус»?

Soccer.ruвчера в 12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 00:31, Ашберн
Армия и оружие

Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии

Обновлено вчера в 11:40
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено вчера в 08:00
Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено вчера в 22:48
Хоккей

Канада победила Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

В Подмосковье задержали супружескую пару, похитившую 20 млн рублей

Полиция задержала мужа и жену, похитившую 20 млн рублей со счетов различных фирм по предоставленным в арбитражные суды поддельным документам.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Следовавший из Гонконга в Мельбурн самолёт вынужденно сел в Дарвине

Пассажирский самолёт авиакомпании Cathay Pacific, следовавший из Гонконга в Мельбурн, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дарвина.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Выпускник школы поселка Юрино в республике Марий Эл напал на депутата от «Единой России» Екатерину Вахитову, когда она выступала на последнем звонке.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика

Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Общество

Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста

Семья погибшего отмечает, что во время предыдущего восхождения Кэш потерял несколько пальцев из-за обморожения, но был настроен осуществить свою мечту и отправился на Эверест.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Пушков отреагировал на отказ Нуланд в российской визе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе, которую она запросила для участия в проходившей 20−21 мая в Москве закрытой международной конференции.
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

33-летняя Ирина Шейк показала селфи без макияжа и фильтров

33-летняя Ирина Шейк поделилась в Instagram свежим снимком. На фото экс-возлюбленная футболиста Криштиану Роналду запечатлена без макияжа.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника

В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Кино

Украинские военные прокуроры признаны евнухами

Правда, есть проблема: в фильме в амплуа «военных прокуроров» выступает войско Безупречных – армия евнухов.
Обновлено вчера в 11:58
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено вчера в 08:43
Финансы

Микрофинансовые организации вернули заемщикам более 3 млн рублей

С начала 2019 года микрофинансовые организации (МФО) из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам более 3 млн рублей, сообщили в Банке России.
Обновлено вчера в 19:17
Политика

Путин призвал экс-губернаторов помочь их преемникам

Путин призвал экс-губернаторов оказать всю необходимую поддержку их преемникам с тем, чтобы они «влились в работу» и смогли завоевать доверие населения.
Обновлено вчера в 09:40
Финансы

Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев

По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
Обновлено вчера в 11:43
Экономика

Греф объяснил, чем «Спасибо» лучше кэшбека

Банкир сказал, что лучшим вариантом является система бонусов «Спасибо».
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Наука

Ученые назвали самый смертоносный вид курения

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено вчера в 14:49
Политика

Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета

Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.
Обновлено вчера в 17:54
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено вчера в 02:00
Общество

Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время торжественной речи отправил выпускников лицея «в последний путь».
Обновлено вчера в 08:46
Армия и оружие

Сенат США выделил 750 млрд бюджетных долларов на оборону

Руководители сенатского комитета по вооруженным делам Джек Рид и Джим Инхоф сообщили о планах по выделению из госбюджета США 750 млрд долларов на оборону.
Обновлено вчера в 15:54
Армия и оружие

В Индии заявили, что страна покупает С-400 по принуждению

Индийские репортёры продолжают размышлять о заключении контракта с Россией на поставки зенитных ракетных комплексов С-400 и выходом из программы по совместному производству истребителей 5-го поколения.
Обновлено 22 мая в 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хосеп Гвардиола
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное