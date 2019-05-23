Футбол
В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»Евро-футбол.ру 10:20
Член совета директоров "Манчестер Сити" Альберто Галасси опроверг информацию о договорённости Хосепа Гвардиолы с "Ювентусом".
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи
Автором петиции, появившейся на сайте 22 мая, является Максим Безрук.
Обновлено в 09:22
Хоккей
3 очка Гусева помогли России победить США и выйти в полуфинал ЧМ-2019
Сборная России победила команду США в четвертьфинале ЧМ-2019 — 4:3. Ворота сборной России защищал Андрей Василевский.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось видео со свадебной церемонии украинских музыкантов Алексея Потапенко, известного под псевдонимом Потап, и Насти Каменских.
Обновлено в 13:35
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Подозреваемая в убийстве Михаила Круга жена назвала их брак пыткой
В сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Марина Базанова рассказала, что совместная жизнь с Кругом была для нее пыткой.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Боня высокомерно прошла мимо фаната, пожелавшего сделать с ней селфи
Над платьем, слившимся по цвету с обстановкой и комбинезоном и добавившим ей "лишнего" в области живота, уже успели подшутить как фанаты, так и хейтеры.
Обновлено в 05:34
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Воронеже аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера
Воронежские правоохранители расследуют дело о причинении смерти по неосторожности после того, как в онкодиспансере гамма-терапевтический аппарат рухнул на пациентку во время лучевой терапии.
Обновлено в 13:02
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Культура
В Петербурге выбирают лучший памятник Даниилу Гранину
Обновлено в 09:10
Наука
Побит рекорд температуры для сверхпроводимости
Оказалось, что они действительно меняются, а при температуре от –23 °C и ниже магнитное поле будет полностью вытесняться из материала — так, как и должно быть в случае сверхпроводника.
Обновлено вчера в 13:00
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Наука
В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы
Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено в 08:37
Политика
В Грузии оценили слова ждущей первого шага от Путина Зурабишвили
«Ошибаются в обоих случаях», – заявила она. «Альянс патриотов» регулярно проводит переговоры в Москве с коллегами в Госдуме России.
Обновлено в 05:55
Политика
Виктории Нуланд запретили въезд в Россию
В 2016 году бывший посол США в Москве Майкл Макфол сообщил, что ему отказали во въезде в Россию.
Обновлено в 13:06
Политика
Филарет заявил об отказе выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет заявил, что не будет выполнять некоторые условия томоса об автокефалии.
Обновлено в 13:35
Общество
Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
"Правительство России одобрило законопроект, который позволит получать выплаты на первого и второго детей большему числу семей", - сообщил Топилин, слова которого приводит пресс-служба.
Обновлено в 07:51
Хоккей
Гавриков: было важно не делать подарки американцам на ровном месте
Защитник сборной России Владислав Гавриков заявил, что главной задачей команды в концовке четвертьфинального матча чемпионата мира против американцев было не совершать ошибок и не делать подарки сопернику.
Обновлено в 13:20
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:32
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в его квартире и не отдала ключи вдове сына
Мать погибшего рэпера Децла Ирина Толмацкая поменяла замки в квартире музыканта.
Обновлено в 12:49
Происшествия
В России в прошлом году погибли или умерли более 400 сотрудников МВД
Больше 400 сотрудников МВД России погибли или умерли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Политика
Двигатели РД-120 заинтересовали зарубежные страны – Рогозин
Несколько зарубежных государств обратились с предложением к России купить жидкостный ракетный двигатель РД-120, которые ранее использовались на российско-украинских ракетах «Зенит».
Обновлено в 13:17
Политика
Жириновский сделал предложение Зеленскому по Крыму и Донбассу
Лидер ЛДПР посоветовал вынести на всенародное голосование вопросы о Донбассе и Крыме Так, он предлагает поинтересоваться у народа, согласен ли он, что эти регионы вышли из состава Украины и воссоединились с РФ, и нужно ли решать ситуацию военным путем для их возвращения.
Обновлено в 04:10
Экономика
Набиуллина выступила против запрета микрофинансирования в России
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против введения в России запрета на микрофинансовые операции.
Обновлено в 03:56
Политика
Законопроекты Зеленского попадут в Раду после формирования большинства
Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Раду обещанные в ходе избирательной компании законопроекты, но только после того, как там сформируется большинство его единомышленников.
Обновлено в 08:31
Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58