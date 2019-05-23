Футбол

В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»Евро-футбол.ру вчера в 10:20

Член совета директоров "Манчестер Сити" Альберто Галасси опроверг информацию о договорённости Хосепа Гвардиолы с "Ювентусом".
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Член совета директоров «Ман Сити»: «Гвардиола в „Ювентусе“? Это безосновательный слух»

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«Манчестер Сити» опроверг информацию об уходе Гвардиолы

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Свято место пустует. Кто возглавит «Ювентус»?

Soccer.ruвчера в 12:16

«Манчестер Сити» опроверг информации о переходе Гвардиолы в «Ювентус»

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В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»

Евро-футбол.рувчера в 10:20

В «Манчестер Сити» опровергли информацию о переходе Гвардьолы в «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 09:37

Член совета директоров «Ман Сити»: «Гвардиола в „Ювентусе“? Мы посмеялись над этим вместе с Недведом»

Бомбардир.рувчера в 10:34
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Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
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Сборная России проиграла США второй период, но еще ведет в счете

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Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
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Минкомсвязь перечислила угрозы для возможной изоляции Рунета

Минкомсвязь подготовила проект правительственного постановления, в котором перечисляются три вида угроз для возможного перехода Рунета в автономный режим.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Политика

Штаб Зеленского обличит депутатов Рады, проваливших закон о выборах

Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что команда украинского лидера опубликует видео, на котором с депутатами Рады обсуждались поправки к закону о выборах.
Обновлено в 00:56
Политика

Юнкер заявил, что Греция обманом попала в ЕС

Глава Еврокомиссии выступил с обвинениями в адрес Афин в фальсификации на пути в еврозону. По его словам, страна попала в Евросоюз обманом.
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Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Происшествия

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Директор школы уволилась после скандала с выпускниками в БДСМ-костюмах

Во Владивостоке уволилась директриса школы, в которой школьники пришли на выпускной в одежде для БДСМ.
Обновлено в 04:35
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Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
Обновлено вчера в 06:10
Футбол

Стали известны доходы команд Премьер-лиги в прошлом сезоне

Стало известно, сколько заработали команды Премьер-лиги в сезоне 2018/19.
Обновлено вчера в 16:39
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Гаджеты

Apple зарегистрировала новые модели iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок

Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Политика

Тимошенко выступила против референдума по переговорам с Россией

Обновлено в 00:22
Здоровье

Диетолог рассказала о простом способе ускорить обмен веществ

Главврач клиники здорового питания, диетолог Марина Копытько рассказала, как ускорить обмен веществ.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке

Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Финансы

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п.п.). Об этом на годовом собрании акционеров сообщил глава банка Герман Греф.
Обновлено в 04:31
Общество

РПЦ просит перенести опрос по строительству храма в Екатеринбурге

Обновлено в 04:24
Авто

Skoda показала первый вседорожный Superb Scout

Автопроизводитель Skoda продемонстрировал новую модификацию Superb Scout в рамках мероприятия в Братиславе.
Обновлено в 03:10
Экономика

Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах.
Обновлено в 04:50
Технологии

Криптовалюта GlobalCoin от Facebook будет запущена в 2020 году

По данным издания BBC, криптовалюта GlobalCoin от популярной соцсети будет протестирована в конце этого года, но в свет выйдет вместе с новой платежной системой в следующем, 2020 году.
Обновлено в 04:38
Политика

Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука

Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Экономика

Власти Самарской области назвали стоимость моста через Волгу

Обновлено в 03:49
Общество

Бразильянка выйдет замуж за саму себя

Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
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Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Политика

Канада подала заявку в ООН для определения границ в Арктике

По информации МИД, после десяти лет научной и юридической работы по определению границ канадской подводной суши в Арктике Оттава подала в комиссию ООН заявку по границам континентального шельфа.
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
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В российской армии появилось звание главного сержанта

Обновлено в 04:55
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