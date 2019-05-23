В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»Евро-футбол.ру вчера в 10:20

Член совета директоров "Манчестер Сити" Альберто Галасси опроверг информацию о договорённости Хосепа Гвардиолы с "Ювентусом".

В «Манчестер Сити» опровергают переход Гвардиолы в «Ювентус»

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