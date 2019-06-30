Футбол
В «Манчестер Сити» назначили нового капитанаКомсомольская правда 06:28
Заслуженный ветеран «горожан», посвятивший команде 11 лет, достойно завершил карьеру, а «Манчестер Сити» остался без капитана. Сегодня Хосеп Гвардиола решил, что срок почета завершившего карьеру бельгийца закончен и пора назначить нового капитана и, соответственно, вицекапитанов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:10, Вашингтон
Общество
Кировская область находится на втором месте в стране по темпам роста тарифов ЖКХ
В цитате, которую приводит bnkirov, обозначено, что Кировская область заняла второе место среди регионов, где тарифы на услуги ЖКХ в 2018 году выросли сильнее, чем в среднем по стране.
Обновлено 28 июня в 08:01
Политика
Дональд Трамп первым из президентов США пересек границу КНДР
Дональд Трамп пересек демаркационную линию и стал первым американским президентом, который зашел на территорию КНДР.
Обновлено в 03:00
Политика
Шойгу рассказал о «кристаллизации» отечественной промышленности
В интервью программе «Главное» с Ольгой Беловой министр обороны отметил серьезный рост промышленности в стране и факт избавления от иностранных деталей.
Обновлено 28 июня в 01:01
Армия и оружие
Кучма сообщил об отводе войск ополченцев от Станицы Луганской
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма сообщил в воскресенье агентству "Интерфакс-Украина", что ополченцы, как и украинская сторона, отвели свои войска от Станицы Луганской.
Обновлено в 06:20
Общество
В затопленные районы Иркутской области направили вирусологов
Обновлено в 06:24
Культура
Умерла советская актриса Елена Дембская
По информации открытых источников, самая популярная роль актрисы в кино — Лариса в фильме "Белая акация", где Дембская сыграла с Михаилом Водяным.
Обновлено в 06:39
Экономика
Каждый второй — китаец: смартфоны из КНР завоевывают российский рынок
Китайская доля Почти половина смартфонов на российском рынке (45,5%) – – китайских брендов, следует из отчета компании — партнера нескольких производителей электроники, с которым ознакомились "Известия".
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
Обновлено в 06:21
Политика
Премьер Канады оказался в неловкой ситуации на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пребывания на саммите G20 в японской Осаке попал в неловкую ситуацию.
Обновлено в 06:29
Кино
Кевин Костнер: Принцесса Диана могла сняться в «Телохранителе-2»
Американский актер Кевин Костнер рассказал о желании принцессы Дианы сняться в продолжении знаменитого фильма «Телохранитель», пишет People.
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
В Индии военный самолет сбросил на город учебные бомбы из-за птицы
Столкновение самолета ВВС Индии с птицей вынудило пилота сбросить топливные баки и учебные бомбы на город, сообщает Hindustan Times.
Обновлено 27 июня в 08:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл поразила поклонников фигурой вскоре после родов
Как отметили поклонники бывшей актрисы, ей удалось сбросить почти 10 кг.
Обновлено вчера в 19:26
Гаджеты
Эксперты рассказали об опасности сна рядом с мобильным телефоном
Эксперты в области медицины и здоровья утверждают: сон рядом с мобильным телефоном таит в себе опасности.
Обновлено в 00:37
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено в 03:51
Здоровье
Популярная летняя обувь оказалась опасной для здоровья
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Экономика
Минтруд увеличит пенсии всем россиянам
В пятницу, 28 июня, Минтруд подготовил проект постановления российского правительства.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Сторчак назвал условие выплаты долга России в ПАСЕ
Пока не разработана дорожная карта по возобновлению выплат в ПАСЕ и ликвидации долга, Россия никому ничего не должна, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.
Обновлено вчера в 09:01
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Жену Цеповяза задержали за вымогательство
Как отмечается, женщину задержали вместе с ее братом. Их подозревают в крупном вымогательстве - около 70 млн. руб.
Обновлено в 06:17
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Целью акции стало требование отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. В Тбилиси несколько тысяч человек приняли участие в "Марше свободы".
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Тихоокеанскому флоту передали атомный подводный крейсер «Омск»
Во время V Международного военно-технического форума «Армия-2019» Тихоокеанскому флоту передали атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Омск».
Обновлено в 04:12
Политика
Музей мадам Тюссо убрал восковую Мэй на склад
В Британском музее восковых фигур мадам Тюссо убрали восковую статую премьер-министра Британии Терезы Мэй.
Обновлено в 06:03
Спорт
Загитова показала фото в японском платье
В рамках шоу в Японии Dreams On Ice Александра Трусова и Алина Загитова показали разминку с теннисными мячами.
Обновлено в 06:21
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на 75-летие Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в Россию на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году, передает "Интерфакс".
Обновлено в 06:47
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
Япония возобновила коммерческий лов китов
Обновлено вчера в 20:05