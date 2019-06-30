Футбол

В «Манчестер Сити» назначили нового капитанаКомсомольская правда 06:28

Заслуженный ветеран «горожан», посвятивший команде 11 лет, достойно завершил карьеру, а «Манчестер Сити» остался без капитана. Сегодня Хосеп Гвардиола решил, что срок почета завершившего карьеру бельгийца закончен и пора назначить нового капитана и, соответственно, вицекапитанов.
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Давид Сильва назначен капитаном «Манчестер Сити»

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