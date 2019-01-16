Армия и оружие
В Манбидже 16 человек погибли при теракте ИГГазета.Ru 12:12
Взрыв смертницы террористической организации "Исламское государство" привел к гибели четырех американских военных, патрулировавших город Манбидж на севере Сирии. Также погибли 13 мирных граждан. Кроме того, трое военнослужащих ВС США и 18 гражданских лиц получили ранения, передает Reuters.
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Армия и оружие
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