В Манбидже 16 человек погибли при теракте ИГГазета.Ru 12:12

Взрыв смертницы террористической организации "Исламское государство" привел к гибели четырех американских военных, патрулировавших город Манбидж на севере Сирии. Также погибли 13 мирных граждан. Кроме того, трое военнослужащих ВС США и 18 гражданских лиц получили ранения, передает Reuters.

В Манбидже 16 человек погибли при теракте ИГ

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