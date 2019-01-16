Армия и оружие

В Манбидже 16 человек погибли при теракте ИГГазета.Ru 12:12

Взрыв смертницы террористической организации "Исламское государство" привел к гибели четырех американских военных, патрулировавших город Манбидж на севере Сирии. Также погибли 13 мирных граждан. Кроме того, трое военнослужащих ВС США и 18 гражданских лиц получили ранения, передает Reuters.
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Момент взрыва в сирийском Манбидже попал на видео

РИА Новости12:19

Теракт в Манбидже: погибли 27 человек, в том числе пятеро американцев

Вести.Ru11:55

Власти США подтвердили гибель четырех американских солдат в Манбидже

REGNUM10:30

Reuters: США подтвердили гибель четырех американских военнослужащих при теракте в Манбидже

ТАСС09:26

В Манбидже 16 человек погибли при теракте ИГ

Газета.Ru12:12

Источник: число жертв теракта в сирийском Манбидже достигло 16

RT на русском11:21

Жертвами теракта в сирийском Манбидже стали 15 человек

Интерфакс08:51
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Автоматически обработано 7186 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о 20 жертвах взрыва в сирийском Манбидже

Число погибших при взрыве в сирийском городе Манбидж достигло 20 человек, среди которых пятеро являлись военнослужащими США.
Обновлено в 12:28
Армия и оружие

МИД: США хотят обвинить Россию в содействии ИГ

Американские спецслужбы готовят "вбросы", чтобы обвинить Россию в содействии террористической группировке "Исламское государство", в частности в переброске в Афганистан сирийских и иракских боевиков, рассказали в МИД России.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

В ЛНР заявили об угрозе взрыва ВСУ водохранилища в Донбассе

По словам Марочко, взрыв шлюзов Мироновского водохранилища привел бы к повышению уровня воды в реке Лугань и затоплению ряда населенных пунктов ЛНР, "гуманитарной и экологической катастрофе".
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

На новом тральщике «Иван Антонов» 26 января поднимут Андреевский флаг

26 января нынешнего года на корабле планируют поднять Андреевский флаг.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

США обвинили Иран в нарушении резолюций СБ ООН из-за запуска спутника

Для запуска на орбиту спутника Иран использовал ракету-носитель с технологиями, используемыми в межконтинентальных баллистических ракетах, Тегеран игнорирует резолюцию Совбеза ООН, заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщается на сайте Госдепа.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие

В США призвали к созданию беспилотных кораблей для сдерживания России

По словам вице-адмирала, наша страна вновь начала отправлять свои атомные подлодки в район между Гренландией и Великобританией, а также в Восточное Средиземноморье и Северную Атлантику.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Силовики обвинили ополченцев в обстреле грузовика

Силовики в среду обвинили ополченцев в обстреле грузовика ВС Украины в Донбассе, пострадали 10 военных.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие

Пентагон потратит $240 млн на совершенствование ПРО США

Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Швеция впервые подготовит кибербойцов

Вооруженные силы Швеции увеличат число призывников в армию и начнут подготовку кибербойцов.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Российские пилотажные группы в 2019 году выступят на 14 акциях

В 2019 году Воздушно-космические силы проведут 14 акций «Служба по контракту — твой выбор» в регионах России.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Вашингтон обеспокоен быстрым ростом военного могущества Китая

В Вашингтоне начали беспокоиться по поводу того, что в Китае ведется разработка тяжелого бомбардировщика.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

В Волгограде «серебряные волонтеры» научат школьников мужеству

Для дальнейших занятий планируется использовать базы подразделений МВД и Вооруженных Сил РФ, расположенные в Волгограде, Калаче и Камышине.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Фото третьего прототипа БПЛА «Альтаир» появилось в Сети

Качественное фото третьего летного прототипа, разрабатываемого в рамках создания стратегического беспилотого разведывательного комплекса "Альтаир", появилось в Сети, передает блог bmpd.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Над Черным морем и Севастополем вновь кружил самолет США

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 169324 разведывал обстановку над Черным морем, примерно в 36 километрах от береговой линии Крыма.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Контракт на поставку 13 истребителей Су-57 подпишут в 2020 году

Министерство обороны России планирует подписать в 2020 году второй контракт на производство и поставку истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 03:01
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Город на севере Сирии, расположенный на территории мухафазы Халеб.
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