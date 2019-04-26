Кино
В Малом театре рассказали, как умерла Элина БыстрицкаяРоссийская газета 04:22
Директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала о том, как умерла старейшая актриса театра Элина Быстрицкая, ушедшая сегодня из жизни в возрасте 91 года. По словам Михайловой, Народная артистка СССР скончалась в реанимации после тяжёлой и продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.
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Происшествия
В Красноярске горит здание на территории завода «КрасМаш»
В Красноярске на территории завода "КрасМаш" (входит в корпорацию "Роскосмос"), где производят ракеты "Сармат" и "Синева", горит одно из зданий, передаёт интернет-газета NewsLab.ru Как отмечает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы "Роскосмоса" Владимира Устименко, пожар возник на складе холодильников.
Обновлено в 09:45
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Футбол
Руководство «Реала» хочет продать Иско. Зидан против
Зинедин Зидан не хочет продавать испанского полузащитника "Реала" Иско.
Обновлено в 07:24
Кино
Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов
Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Авто
Появление нового Volkswagen Golf откладывается
Что касается выхода на рынок, глава немецкого бренда Юрген Штакманн в рамках автосалона в Шанхае сообщил, что Golf Mk8 поступит в продажу, как и планировалось, в конце февраля 2020 года.
Обновлено вчера в 07:20
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
Центробанк России оставил без изменения уровень ключевой ставки, который составляет 7,75% годовых.
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Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Спорт
Трусова рассказала, как ей помогали Медведева и Загитова
Обновлено в 08:46
Политика
Путин прилетел в Китай на форум «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где 26–27 апреля состоится международный форум «Один пояс — один путь».
Обновлено вчера в 10:02
Футбол
Васильев отказался комментировать возможное назначение в «Спартак»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев отказался комментировать возможность перехода на одну из руководящих должностей в «Спартак».
Обновлено в 08:52
Политика
Медведев пообещал упростить выдачу гражданства иностранным выпускникам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал упростить выдачу российского гражданства иностранным выпускникам отечественных вузов.
Обновлено в 09:09
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Политика
Медведев отменил санкции против четырех украинцев
Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Обновлено в 06:55
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Кино
Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»
Стало известно, сколько денег заработали актеры, которые исполнили главные роли в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено вчера в 21:51
Здоровье
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 09:01
Политика
ЕС призвал изучить закон о госязыке на Украине
Представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич заявила, что Европейская комиссия призывает внести на оценку Венецианской комиссии закон о госязыке на Украине перед его вступлением в силу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей
По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Политика
Организаторы «Бессмертного полка» разрешили портреты Сталина
Обновлено в 08:05
Транспорт
Число выезжающих из Москвы в область по пятницам увеличилось на 15%
В Москве на 15% увеличилось количество выезжающих за город машин по пятницам, автомобилистам рекомендуют сдвинуть поездки на внепиковые часы, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина
Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:35
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Авто
В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Общество
Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца
Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Авто
В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant
Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 «лошадиных сил».
Обновлено в 08:53