В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной БыстрицкойРБК 06:58

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС. По традиции поклонники, близкие и коллеги проводили Народную артистку СССР аплодисментами. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

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