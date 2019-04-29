В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной БыстрицкойРБК 06:58

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС. По традиции поклонники, близкие и коллеги проводили Народную артистку СССР аплодисментами. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой

Происшествия Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.

Политика Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство» Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.

Кино Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.

Футбол Спартак — Рубин 1:0 (2-й тайм) Главный тренер «Спартака» дал свой комментарий относительно слухов об уходе капитана «красно-белых» из команды в конце сезона.

Авто Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.

Культура Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.

Происшествия Пьяный пассажир задержал самолет на пять часов Вылет самолета Мурманск — Москва был задержан на пять часов из-за пьяного пассажира, распространившего ложное сообщение о минировании воздушного судна.

Авто Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.

Политика Путин вручил медали Героям Труда Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.

Армия и оружие В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.

Шоу-бизнес Аршавин был замечен с двумя девушками На днях одна из посетительниц престижного питерского кафе тайком засняла футболиста в компании двух симпатичных девушек.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Энергетика «Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2» Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.

Наука Теплая поверхность океана ускорила таяние шельфового ледника Росса Ледник Росса, крупнейший шельфовый ледник в Антарктиде, тает быстрее, чем ожидалось, из-за нагрева поверхностных слоев воды в море Росса — ранее считалось, что основную роль в таянии ледника играет теплая вода на большей глубине.

Политика Зеленский отказался общаться с российскими СМИ Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1". Фрагменты видеозаписи были показаны в эфире программы "60 минут".

Общество Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.

Космос Астрономы впервые зафиксировали, как черная дыра вращает пространство Астрономы недавно впервые увидели, как черная дыра V404 в созвездии Лебедя поглощает материю и вращает пространство вокруг.

Политика В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.

Наука В хлебе обнаружили добавку, вызывающую диабет Ученые из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете (Массачусетс, США) доказали: производные пропионовой кислоты пропионат кальция (Е282) и пропионат натрия (Е281), которые широко использующихся в качестве консервантов для хлебобулочных изделий, способствуют ожирению.

Политика Лавров раскритиковал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму «Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по Крыму, не имеющих ничего общего с реальным положением дел на полуострове», — цитирует министра ТАСС.