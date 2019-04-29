Шоу-бизнес

В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной БыстрицкойРБК 06:58

В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС. По традиции поклонники, близкие и коллеги проводили Народную артистку СССР аплодисментами. Ее похоронят на Новодевичьем кладбище.
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В Москве простились с Элиной Быстрицкой

RT на русском07:27

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

ТАСС07:14

Поклонники проводили Элину Быстрицкую аплодисментами

РИА Новости06:44

На прощании с Быстрицкой глава СК Бастрыкин прочел свои стихи

Московский Комсомолец13:01

Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

РИАМО06:23

В Москве простились с Элиной Быстрицкой

StarHit.ru05:30

29 апреля состоятся панихида и похороны Элины Быстрицкой

Вести Подмосковья04:32
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Происшествия

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
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Путин предложил вернуть украинский паспорт Саакашвили

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Политика

Порошенко призвал не давать россиянам «святое украинское гражданство»

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.
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Кино

Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным

Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
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Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП

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Футбол

Спартак — Рубин 1:0 (2-й тайм)

Главный тренер «Спартака» дал свой комментарий относительно слухов об уходе капитана «красно-белых» из команды в конце сезона.
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Спорт

Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

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Авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
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Музыка

В Краснодаре школьники спели на уроке музыки «Владимирский централ»

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Культура

Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу

Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Происшествия

Пьяный пассажир задержал самолет на пять часов

Вылет самолета Мурманск — Москва был задержан на пять часов из-за пьяного пассажира, распространившего ложное сообщение о минировании воздушного судна.
Обновлено в 11:16
Авто

Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
Политика

Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Аршавин был замечен с двумя девушками

На днях одна из посетительниц престижного питерского кафе тайком засняла футболиста в компании двух симпатичных девушек.
Обновлено в 10:17
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие

Момент нападения на российскую авиабазу «Хмеймим» попал на видео

Обновлено вчера в 11:01
Политика

В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Энергетика

«Газпром» не исключает задержки строительства «Северного потока-2»

Отсутствие разрешения на строительство морского участка «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании начинает беспокоить «Газпром», следует из слов замначальника департамента 512 (внешнеэкономическая деятельность) «Газпрома» Дмитрия Хандоги.
Обновлено в 13:14
Наука

Теплая поверхность океана ускорила таяние шельфового ледника Росса

Ледник Росса, крупнейший шельфовый ледник в Антарктиде, тает быстрее, чем ожидалось, из-за нагрева поверхностных слоев воды в море Росса — ранее считалось, что основную роль в таянии ледника играет теплая вода на большей глубине.
Обновлено в 11:33
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 10:50
Политика

Зеленский отказался общаться с российскими СМИ

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1". Фрагменты видеозаписи были показаны в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 12:43
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Космос

Астрономы впервые зафиксировали, как черная дыра вращает пространство

Астрономы недавно впервые увидели, как черная дыра V404 в созвездии Лебедя поглощает материю и вращает пространство вокруг.
Обновлено в 13:15
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Наука

В хлебе обнаружили добавку, вызывающую диабет

Ученые из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете (Массачусетс, США) доказали: производные пропионовой кислоты пропионат кальция (Е282) и пропионат натрия (Е281), которые широко использующихся в качестве консервантов для хлебобулочных изделий, способствуют ожирению.
Обновлено 26 апреля в 22:41
Политика

В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов

Обновлено в 06:35
Политика

Лавров раскритиковал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму

«Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по Крыму, не имеющих ничего общего с реальным положением дел на полуострове», — цитирует министра ТАСС.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой оскорбил Салтыкову

Бывший муж покойной Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил певицу Ирину Салтыкову, которая утверждает, что тот унижал свою жену из-за лишнего веса и заставлял ее худеть.
Обновлено в 09:22
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Обновлено в 13:35
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Элина Быстрицкая
Актриса
Советская и российская актриса театра и кино, педагог, певица. Народная артистка СССР.
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