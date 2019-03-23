Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человекКоммерсантъ 13:28
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру
Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Посетители в панике покинули парижский Диснейленд
Обновлено в 18:14
Спорт
Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Происшествия
На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге
Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Политика
Мировой энергетической совет назвал Россию сверхдержавой
По словам генерального секретаря Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, Россия останется таковой, как бы ни изменилась энергетика.
Обновлено в 20:44
Шоу-бизнес
Азе Лихитченко сделали «Идеальный ремонт» в ее «мистической» квартире
Сотрудники популярной программы «Идеальный ремонт» наведались в гости к известной телеведущей Азе Лихитченко.
Обновлено в 05:20
Космос
Магнитная буря прогнозируется на Земле 24 марта
На Земле ожидается магнитная буря 24 марта, она будет слабой, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Обновлено вчера в 07:31
Музыка
Мединский спрогнозировал победу Лазарева на «Евровидении»
Министр культуры РФ Владимир Мединский спрогнозировал победу на «Евровидении-2019» российского певца Сергея Лазарева.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие
Два командира талибов ликвидированы в Афганистане
В результате авиаудара в Афганистане были ликвидированы двое лидеров радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) — Муллах Ариф и Мавлави Гиасуддин.
Обновлено в 07:00
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью
Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.
Обновлено в 11:26
Наука
Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство
Обновлено 21 марта в 14:00
Общество
Мощный снегопад предрекли синоптики москвичам
Обновлено в 20:41
Политика
Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Испании задержали престарелых грабителей банков
В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Культура
Назван секрет успеха фильмов с Бредом Питтом. Главное правило ‐ почаще есть
Обновлено в 15:16
Футбол
Бразилия и Панама сыграли вничью в товарищеском матче
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем
Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Спорт
После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра
Обновлено в 07:05
Футбол
«Манчестер Юнайтед» попытается заполучить Калиду Кулибали
Обновлено в 04:03
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины
Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие
СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии
В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес
64-летний Брюс Уиллис снова женился и пригласил на свадьбу Деми Мур
Прилетела даже его бывшая жена Деми Мур - после развода они сохранили хорошие отношения, так что 56-летняя Деми была гостьей и на первой свадьбе Уиллиса десять лет назад.
Обновлено в 20:20