Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человекКоммерсантъ 13:28

В результате атаки на деревню в Мали были убиты 110 человек.
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В Мали убили более сотни землепашцев

Lenta.ru16:28

Экстремисты в Мали из мести расстреляли 110 пастухов

News.ru15:05

В Мали неизвестные убили более ста человек

РИА Новости14:20

Неизвестные убили 110 пастухов и разрушили деревню в Мали

Газета.Ru14:51

В западноафриканском государстве Мали при атаке на деревню убиты 110 человек

Эхо Москвы14:02

В Мали при атаке убиты 110 человек

Коммерсантъ13:28

В Мали устроили бойню в деревне, убито 60 человек

Life.ru12:55
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:20, Ашберн
Происшествия

Почти 90 человек госпитализированы после отравления в Хасавюрте

Обновлено в 08:16
Экономика

Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру

Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Посетители в панике покинули парижский Диснейленд

Обновлено в 18:14
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Происшествия

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Политика

Мировой энергетической совет назвал Россию сверхдержавой

По словам генерального секретаря Мирового энергетического совета Кристофа Фрая, Россия останется таковой, как бы ни изменилась энергетика.
Обновлено в 20:44
Культура

Зрители обрушились на «Первый канал» из-за посмертных концертов Началовой

Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Азе Лихитченко сделали «Идеальный ремонт» в ее «мистической» квартире

Сотрудники популярной программы «Идеальный ремонт» наведались в гости к известной телеведущей Азе Лихитченко.
Обновлено в 05:20
Космос

Магнитная буря прогнозируется на Земле 24 марта

На Земле ожидается магнитная буря 24 марта, она будет слабой, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Обновлено вчера в 07:31
Музыка

Мединский спрогнозировал победу Лазарева на «Евровидении»

Министр культуры РФ Владимир Мединский спрогнозировал победу на «Евровидении-2019» российского певца Сергея Лазарева.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, запечатлели на кадрах ситуацию на борту.
Обновлено в 17:47
Армия и оружие

Два командира талибов ликвидированы в Афганистане

В результате авиаудара в Афганистане были ликвидированы двое лидеров радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) — Муллах Ариф и Мавлави Гиасуддин.
Обновлено в 07:00
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Катя Лель рассказала, что подарила Юлии Началовой дочь перед смертью

Смерть подруги для знаменитости стала настоящим ударом. Недавно Катя Лель поделилась достаточно личной для покойной Началовой информацией.
Обновлено в 11:26
Наука

Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство

Обновлено 21 марта в 14:00
Происшествия

В аэропорту Домодедово в самолет пытался проникнуть голый пассажир

Обновлено в 05:57
Общество

Мощный снегопад предрекли синоптики москвичам

Обновлено в 20:41
Политика

Генпрокурор Украины может уйти в отставку из-за слов о после США

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено в 19:40
Культура

Назван секрет успеха фильмов с Бредом Питтом. Главное правило ‐ почаще есть

Обновлено в 15:16
Футбол

Бразилия и Панама сыграли вничью в товарищеском матче

Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем

Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Спорт

После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра

Обновлено в 07:05
Футбол

«Манчестер Юнайтед» попытается заполучить Калиду Кулибали

Обновлено в 04:03
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины

Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

СМИ сообщили об отравлении боевиками газом 21 человека в Сирии

В сирийской провинции Хама 21 человек был госпитализирован с симптомами удушья из-за отравления токсичным газом.
Обновлено в 18:03
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова страдает от осложнений после операции на глазах

Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

64-летний Брюс Уиллис снова женился и пригласил на свадьбу Деми Мур

Прилетела даже его бывшая жена Деми Мур - после развода они сохранили хорошие отношения, так что 56-летняя Деми была гостьей и на первой свадьбе Уиллиса десять лет назад.
Обновлено в 20:20
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Мали
Государство
Государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на западе с Сенегалом, на севере - с Мавританией и Алжиром, на востоке - с Нигером, на юго-востоке - с Буркина-Фасо, на юге - с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.
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