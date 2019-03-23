Происшествия
Reuters: в результате нападения в Мали погибли 110 человекТАСС вчера в 15:27
Не менее 110 представителей народности фульбе (фулани) погибли в субботу в результате вооруженного нападения на населенный пункт в центральной части Мали. Об этом сообщило агентство Reuters. По его данным, атаку организовали представители народности туарегов.
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Политика
Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке своего убийства
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол
Рэмси не сыграет в матче со Словакией из-за травмы
Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмси не сможет принять участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Словакии из-за травмы, сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
Рядом с терпящим бедствие паромом потерпел бедствие второй корабль
В районе ЧП с круизным лайнером Viking Sky потерпел бедствие еще один корабль. Об этом сообщает норвежский телеканал TV2.
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено 22 марта в 10:30
Экономика
Правительство одобрило новый порядок выплат пособий сотрудникам МВД
Правительство РФ на заседании в четверг одобрило законопроект, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника МВД, получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 06:53
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено 22 марта в 20:58
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено вчера в 05:46
Экономика
Турция расследует отчет JP Morgan о вложениях в лиру
Bloomberg поясняет, что в этом документе два аналитика JP Morgan после того, как турецкая лира за день потеряла более 5%, рекомендовали инвесторам вкладываться в американские доллары вместо турецкой валюты.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
В квартире в Москве выявили мастерскую по переделке оружия
Обновлено вчера в 13:56
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
В Алеппо восстанавливают производство холодильного оборудования
Предприятие по производству холодильного оборудования Джамаата ар-Роузи находится в районе Шейх-Наджар города Алеппо.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 10:53
Наука
Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство
Обновлено 21 марта в 09:01
Происшествия
Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
«Все, что осталось этой власти во главе с Петром Порошенко — проиграть (выборы) и на коленях покаяться перед людьми за пять лет горя, нищеты и страданий», — отметили в партии.
Обновлено в 00:19
Единоборства
Петтис отправил в нокаут Томпсона на турнире UFC Fight Night 148
Стивен Томпсон проиграл Энтони Петтису на турнире UFC Fight Night 148, сообщает "Советский спорт". Поединок стал главным событием вечера.
Обновлено в 00:01
Спорт
Биатлонист Симон Фуркад объявил о завершении карьеры
Обновлено вчера в 16:14
Спорт
Медведева с весельем отметила бронзовую медаль ЧМ
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией
Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии.
Обновлено вчера в 16:24
Космос
Посадочный модуль «Казачок»: У ровера ExoMars теперь появился «гараж»
Специально для посадки аппарата был разработан модуль «Казачок».
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Одного из самых разыскиваемых преступников задержали в Румынии
В Румынии задержали британца, находившегося в списке самых разыскиваемых преступников Туманного Альбиона, сообщает издание Daily Star.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» несет стране только вред.
Обновлено вчера в 18:27
Футбол
Фанаты «Зенита» вывесили нецензурный баннер с критикой канала Z+
Болельщики футбольного клуба «Зенит» во время игры между сине-бело-голубыми и «Аустрией» принесли на «Газпром Арену» и растянули баннер, на котором была написана критика в адрес клубного канала Z+ и его руководства.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
В Сирии проходит испытание новейшая российская ракета «изделие 305»
Новейшая российская управляемая авиационная ракета «изделие 305» проходит испытания в Сирии в боевых условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 12:02
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Медведчук назвал условия для достижения мира в Донбассе
Председатель политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что мир в Донбассе возможно достичь путём компромисса при наличии у власти политической воли.
Обновлено вчера в 22:23
Музыка
Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Москве
Певец не впервые выйдет на сцену Кремлевского дворца в Москве.
Обновлено 22 марта в 00:58