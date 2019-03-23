Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человекРИА Новости 14:20

Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
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Совет Безопасности ООН осудил нападение на деревню в Мали

ТАСС17:10

В Мали убили более сотни землепашцев

Lenta.ru16:28

В Мали устроили бойню в деревне, убито 60 человек

Life.ru12:55

В Мали неизвестные убили более ста человек

РИА Новости14:20

В западноафриканском государстве Мали при атаке на деревню убиты 110 человек

Эхо Москвы14:02

В Мали при атаке убиты 110 человек

Коммерсантъ13:28

Неизвестные убили 110 пастухов и разрушили деревню в Мали

Газета.Ru14:51
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Экономика

Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
Обновлено в 21:58
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Футбол

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Metro сообщает, что после разговора Зинедина Зидана с Эденом Азаром бельгийский форвард "Челси" согласился перейти в "Реал".
Обновлено вчера в 17:28
Кино

Первую серию финального сезона «Игры престолов» слили в сеть

В сети за несколько недель до официальной премьеры последнего сезона сериала «Игра престолов» появилась его первая серия.
Обновлено в 22:33
Политика

Митинг КПРФ в Москве собрал около 2,5 тысячи человек

Обновлено в 11:39
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Сулавеси

Обновлено в 22:14
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Политика

В Госдуме отреагировали на слова Зеленского об условиях возврата Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский — единственный из всех участников президентской гонки, кто смог признаться избирателям в том, что «ни кина, ни Крыма» не будет.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Неисправный эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

Обновлено в 22:04
Авто

УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170

В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Музыка

Мединский спрогнозировал победу Лазарева на «Евровидении»

Министр культуры РФ Владимир Мединский спрогнозировал победу на «Евровидении-2019» российского певца Сергея Лазарева.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено в 19:30
Политика

Пушков прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", который планируют опубликовать в выходные, заявил, что "гора вновь родила дохлого мышонка".
Обновлено в 19:16
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения бомбардировщика США российскими Су-27

Как стало известноранее, российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков.
Обновлено в 10:38
Общество

Гороскоп на 23 марта: Тельцов ждут подарки, а Скорпионов – новые знакомства

Овнов ждут интересные знакомства и романтическое свидание.
Обновлено вчера в 09:59
Наука

Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире

Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.
Обновлено в 21:38
Политика

В Таиланде открылись избирательные участки на парламентских выборах

Избирательные участки открылись в 8 часов утра (04.00 мск) в Таиланде на первых с 2011 года всеобщих парламентских выборах.
Обновлено в 22:00
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено в 15:41
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено в 21:17
Космос

Магнитная буря прогнозируется на Земле 24 марта

На Земле ожидается магнитная буря 24 марта, она будет слабой, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено в 15:40
Общество

Синоптики предупредили о «рецидиве зимы» в Москве на следующей неделе

Обновлено в 22:06
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика

С зарубежных счетов Венесуэлы похитили 30 миллиардов долларов

За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы было похищено более 30 миллиардов долларов.
Обновлено в 21:41
Авто

Новый бренд Jetta представил свои модели

В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.
Обновлено в 07:35
Общество

Улюкаев отмечает день рождения свиданием с женой в колонии

Осужденный за дачу взятки экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев встречает свой 63-й день рождения в колонии строгого режима в Твери.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом

Обновлено в 05:46
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