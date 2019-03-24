Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человекРИА Новости вчера в 14:20
Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
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Общество
В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек
Обновлено в 05:31
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Число жертв циклона в Мозамбике превысило 400 человек
До 417 человек возросло число погибших в результате урагана «Идай» в Мозамбике.
Обновлено вчера в 06:43
Культура
Орейро попросила у Путина российский паспорт
Певица пообещала, что будет "более русской, чем Жерар Депардье" Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступила с публичным заявлением, попросив у Владимира Путина российский паспорт, сообщает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Политика
Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол
Ван Дейк вспомнил, как написал завещание и посмотрел в глаза смерти
Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк вспомнил свои проблемы со здоровьем десятилетней давности.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Общество
Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада
Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.
Обновлено в 04:17
Спорт
Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Обновлено в 04:43
Политика
«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
Обновлено в 05:52
Технологии
В Петербурге стартовали испытания атомного ледокола «Лидер»
Петербургское бюро «Айсберг» начало проводить тестирование нового атомного ледокола «Лидер». Данное судно в два раза больше «Арктики».
Обновлено в 05:05
Спорт
Нина Мозер объявила о решении оставить тренерскую работу
Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию.
Обновлено в 05:53
Политика
На Украине заявили об открытии КПП «Золотое» в Донбассе
Пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» на линии разграничения в Донбассе восстановлен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В Испании задержали престарелых грабителей банков
В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей
Форвард «Салавата» Бурмистров дисквалифицирован на два матча
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров дисквалифицирован за удар клюшкой форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции.
Обновлено в 00:56
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Авто
В Сети появилось фото BMW X5 M без камуфляжа
Фотошпионам удалось запечатлеть новый баварский кроссовер BMW X5 в версии M. На снимке, который был опубликован в Сети, изображен новый «зараженный» кроссовер BMW X5 M. Автомобиль имеет ярко-красный окрас кузова и ряд деталей экстерьера, которые указывает на принадлежность к версии М Competition.
Обновлено вчера в 23:54
Космос
В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта
Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.
Обновлено вчера в 10:15
Авто
Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили
В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Футбол
Ракитич — о похвале от Моуринью: не знаю, говорил ли мне подобное отец
Не знаю, говорил ли мне нечто подобное когда-нибудь отец.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников
На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.
Обновлено в 02:56
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30