В Мали неизвестные убили более ста человекРИА Новости вчера в 14:20

Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.

В Мали неизвестные убили более ста человек

Шоу-бизнес Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.

Общество Число жертв циклона в Мозамбике превысило 400 человек До 417 человек возросло число погибших в результате урагана «Идай» в Мозамбике.

Культура Орейро попросила у Путина российский паспорт Певица пообещала, что будет "более русской, чем Жерар Депардье" Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступила с публичным заявлением, попросив у Владимира Путина российский паспорт, сообщает "Говорит Москва".

Происшествия В Москве один человек погиб в ДТП Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Политика Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.

Происшествия Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.

Общество Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.

Политика «Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.

Технологии В Петербурге стартовали испытания атомного ледокола «Лидер» Петербургское бюро «Айсберг» начало проводить тестирование нового атомного ледокола «Лидер». Данное судно в два раза больше «Арктики».

Спорт Нина Мозер объявила о решении оставить тренерскую работу Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию.

Политика На Украине заявили об открытии КПП «Золотое» в Донбассе Пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» на линии разграничения в Донбассе восстановлен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Происшествия В Испании задержали престарелых грабителей банков В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.

Хоккей Форвард «Салавата» Бурмистров дисквалифицирован на два матча Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров дисквалифицирован за удар клюшкой форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции.

Политика The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.

Авто В Сети появилось фото BMW X5 M без камуфляжа Фотошпионам удалось запечатлеть новый баварский кроссовер BMW X5 в версии M. На снимке, который был опубликован в Сети, изображен новый «зараженный» кроссовер BMW X5 M. Автомобиль имеет ярко-красный окрас кузова и ряд деталей экстерьера, которые указывает на принадлежность к версии М Competition.

Космос В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.

Авто Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.

Происшествия Две маршрутки столкнулись под Петербургом Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.

Авто Составлен рейтинг самых надежных внедорожников На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.