Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человекРИА Новости вчера в 14:20

Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
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Боевики устроили массовое убийство в Мали. Погибли более 130 человек

Телеканал 360°05:31

Увеличилось число жертв после нападения неизвестных в Мали

Газета.Ru02:56

Reuters: число погибших в результате нападения в Мали достигло 134

ТАСС00:06

Число жертв нападения боевиков в Мали возросло до 134

Life.ruвчера в 23:24

Число погибших в результате нападения на деревню в Мали возросло до 134 человек

Коммерсантъ01:49

В Мали неизвестные убили более ста человек

РИА Новостивчера в 14:20

В западноафриканском государстве Мали при атаке на деревню убиты 110 человек

Эхо Москвывчера в 14:02
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино

Обновлено в 03:41
Общество

В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек

Обновлено в 05:31
Происшествия

Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте

Обновлено вчера в 14:55
Общество

Полуголый «повелитель холода» установил мировой рекорд в Якутии

Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Общество

Число жертв циклона в Мозамбике превысило 400 человек

До 417 человек возросло число погибших в результате урагана «Идай» в Мозамбике.
Обновлено вчера в 06:43
Культура

Орейро попросила у Путина российский паспорт

Певица пообещала, что будет "более русской, чем Жерар Депардье" Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро выступила с публичным заявлением, попросив у Владимира Путина российский паспорт, сообщает "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Политика

Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяца

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд.
Обновлено вчера в 19:30
Футбол

Ван Дейк вспомнил, как написал завещание и посмотрел в глаза смерти

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк вспомнил свои проблемы со здоровьем десятилетней давности.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Общество

Водителей в Москве просят быть бдительнее на дорогах из-за снегопада

Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снегопада и гололеда.
Обновлено в 04:17
Спорт

Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе

Обновлено в 04:43
Политика

«Мы все поняли»: Захарова ответила Помпео на слова о Голанах

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на слова американского госсекретаря Майка Помпео о ситуации с Голанами.
Обновлено в 05:52
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Обновлено в 05:52
Технологии

В Петербурге стартовали испытания атомного ледокола «Лидер»

Петербургское бюро «Айсберг» начало проводить тестирование нового атомного ледокола «Лидер». Данное судно в два раза больше «Арктики».
Обновлено в 05:05
Спорт

Нина Мозер объявила о решении оставить тренерскую работу

Российский специалист Нина Мозер решила оставить работу тренера по фигурному катанию.
Обновлено в 05:53
Политика

На Украине заявили об открытии КПП «Золотое» в Донбассе

Пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» на линии разграничения в Донбассе восстановлен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Обновлено в 04:46
Происшествия

В Испании задержали престарелых грабителей банков

В Испании задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и уже планировали новое ограбление в Мадриде.
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей

Форвард «Салавата» Бурмистров дисквалифицирован на два матча

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров дисквалифицирован за удар клюшкой форварда «Автомобилиста» Анатолия Голышева в пятом матче серии плей-офф полуфинала Восточной конференции.
Обновлено в 00:56
Политика

The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Авто

В Сети появилось фото BMW X5 M без камуфляжа

Фотошпионам удалось запечатлеть новый баварский кроссовер BMW X5 в версии M. На снимке, который был опубликован в Сети, изображен новый «зараженный» кроссовер BMW X5 M. Автомобиль имеет ярко-красный окрас кузова и ряд деталей экстерьера, которые указывает на принадлежность к версии М Competition.
Обновлено вчера в 23:54
Космос

В РАН предупредили о мощной магнитной буре 24 марта

Ученые предупредили, что магнитная буря может начаться на Земле с вероятностью 40%. Изменения могут начаться уже в субботу, 23 марта.
Обновлено вчера в 10:15
Авто

Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили

В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Культура

Стрейзанд извинилась перед жертвами насилия со стороны Майкла Джексона

Обновлено в 05:01
Футбол

Ракитич — о похвале от Моуринью: не знаю, говорил ли мне подобное отец

Не знаю, говорил ли мне нечто подобное когда-нибудь отец.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников

На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.
Обновлено в 02:56
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

Фрай отметил, что Россия богата природными ресурсами и возобновляемыми источниками энергии.
Обновлено вчера в 20:30
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