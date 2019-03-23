Происшествия

В Мали более 130 человек убиты неизвестнымиREGNUM вчера в 18:21

По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали. Об этом сообщил мэр Банкаса Мулай Гуиндо, передает Reuters. Неизвестные в одежде охотников донзо напали на деревни Огассагу и Велингара в ночь на 23 марта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Увеличилось число жертв после нападения неизвестных в Мали

Газета.Ru02:56

Число погибших в результате нападения на деревню в Мали возросло до 134 человек

Коммерсантъ01:49

В Мали неизвестные убили более ста человек

РИА Новостивчера в 14:20

Число жертв нападения боевиков в Мали возросло до 134

Life.ruвчера в 23:24

В Мали убили более сотни землепашцев

Lenta.ruвчера в 16:28

Жертвами нападения в Мали стали 134 человека

Московский Комсомолец00:51

В западноафриканском государстве Мали при атаке на деревню убиты 110 человек

Эхо Москвывчера в 14:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Здоровье

Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания

Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
Обновлено в 01:31
Авто

Названы самые надежные внедорожники 2019 года

Эксперты портала «Автоновости дня» определили три самых надежных внедорожника 2019 года.
Обновлено в 03:27
Политика

Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко

Обновлено вчера в 23:49
Общество

Полуголый «повелитель холода» установил мировой рекорд в Якутии

Обновлено в 00:30
Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Политика

Россию признали энергетической сверхдержавой

«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Хоккей

«Каролина» разгромила «Миннесоту» с шайбой Свечникова

Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом хоккеистам «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 00:23
Политика

Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного»

Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного», поскольку никакого «сговора с Россией» попросту не было.
Обновлено вчера в 22:24
Игры

В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R

Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Пьяная женщина за рулем иномарки протаранила детскую площадку в Уфе

В Уфе сняли на видео, как автомобиль «Рено» протаранил детскую площадку. Инцидент произошел на днях на улице Баргузинской.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети

В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Культура

Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона

Обновлено вчера в 16:18
Политика

Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств

Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Единоборства

Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»

В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»

В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Политика

В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства

Обновлено вчера в 21:58
Общество

Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае

Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может потратить на трех португальцев £250 млн

По информации источника, англичанам придется выложить сумму в £250 миллионов за трансферы всех трех футболистов.
Обновлено в 03:45
Общество

В ЦОДД призвали столичных водителей быть осторожнее из-за непогоды

Обновлено в 04:10
Происшествия

При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси в деревне Пязелево Пушкинского района в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:02
Здоровье

Форум здоровья собрал больше 1200 человек в Удмуртии

Обновлено в 04:38
Космос

Вы не видите инопланетян? А они есть, говорят астрофизики

В 1975 году астрофизик Майкл Харт опубликовал знаменитую статью, в которой предложил самое пессимистическое разрешение парадокса.
Обновлено в 04:13
Происшествия

Власти Новой Зеландии запретили манифест стрелка из Крайстчёрча

Ранее власти страны запретили видеозаписи, где запечатлено нападение на мечети. Массовый расстрел произошёл 15 марта.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи

Обновлено в 04:46
Армия и оружие

НАТО может построить в Польше объект для хранения военной техники США

НАТО намеревается построить в польском городе Повидзе объект, где будут хранить американскую военную технику.
Обновлено вчера в 01:48
Авто

В Россию приехал обновленный кроссовер Mazda CX-9

Обновлено вчера в 09:08
ещё по теме
Мали
Государство
Государство в Западной Африке, не имеющее выхода к морю. Граничит на западе с Сенегалом, на севере - с Мавританией и Алжиром, на востоке - с Нигером, на юго-востоке - с Буркина-Фасо, на юге - с Кот-д’Ивуаром и Гвинеей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное