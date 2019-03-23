Происшествия
В Мали более 130 человек убиты неизвестнымиREGNUM вчера в 18:21
По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали. Об этом сообщил мэр Банкаса Мулай Гуиндо, передает Reuters. Неизвестные в одежде охотников донзо напали на деревни Огассагу и Велингара в ночь на 23 марта.
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Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что больные раком мозга на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы, свидетельствующие о начале развития злокачественной опухоли.
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Авто
Названы самые надежные внедорожники 2019 года
Эксперты портала «Автоновости дня» определили три самых надежных внедорожника 2019 года.
Обновлено в 03:27
Политика
Партия Бойко потребовала покаяния на коленях от Порошенко
Обновлено вчера в 23:49
Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Хоккей
«Каролина» разгромила «Миннесоту» с шайбой Свечникова
Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» нанес поражение с разгромным счетом хоккеистам «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Политика
Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного»
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Игры
В Сеть утекла информация о новом S.T.A.L.K.E.R
Представители игровой компании-производителя BitComposer Interactive сделали заявление о том, что ими был зарегистрирован товарный знак STALKER The Arrival, который предоставит возможность выпустить совершенно новую игру о приключениях в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Пьяная женщина за рулем иномарки протаранила детскую площадку в Уфе
В Уфе сняли на видео, как автомобиль «Рено» протаранил детскую площадку. Инцидент произошел на днях на улице Баргузинской.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Культура
Барбара Стрейзанд нашла оправдание педофилии Майкла Джексона
Обновлено вчера в 16:18
Политика
Посла Франции в Вануату уволили из-за домогательств
Джедис был назначен послом в Вануату в ноябре 2018 года. Ранее он был послом Франции на Коморских островах.
Обновлено в 03:59
Единоборства
Экс-чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес сопернику мощный удар в голову.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено вчера в 07:36
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства
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Общество
Археологи нашли тысячи артефактов в Ханском дворце в Бахчисарае
Археологи обнаружили при раскопках на территории Ханского дворца в Бахчисарае более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 03:58
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может потратить на трех португальцев £250 млн
По информации источника, англичанам придется выложить сумму в £250 миллионов за трансферы всех трех футболистов.
Обновлено в 03:45
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси в деревне Пязелево Пушкинского района в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:02
Здоровье
Форум здоровья собрал больше 1200 человек в Удмуртии
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Космос
Вы не видите инопланетян? А они есть, говорят астрофизики
В 1975 году астрофизик Майкл Харт опубликовал знаменитую статью, в которой предложил самое пессимистическое разрешение парадокса.
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Происшествия
Власти Новой Зеландии запретили манифест стрелка из Крайстчёрча
Ранее власти страны запретили видеозаписи, где запечатлено нападение на мечети. Массовый расстрел произошёл 15 марта.
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Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
НАТО может построить в Польше объект для хранения военной техники США
НАТО намеревается построить в польском городе Повидзе объект, где будут хранить американскую военную технику.
Обновлено вчера в 01:48
Авто
В Россию приехал обновленный кроссовер Mazda CX-9
Обновлено вчера в 09:08