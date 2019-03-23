В Мали более 130 человек убиты неизвестнымиREGNUM вчера в 18:21

По меньшей мере 134 пастуха народа фулани погибли от рук вооруженных людей в селениях близ города Банкас в центральном Мали. Об этом сообщил мэр Банкаса Мулай Гуиндо, передает Reuters. Неизвестные в одежде охотников донзо напали на деревни Огассагу и Велингара в ночь на 23 марта.

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