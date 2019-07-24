Военные Малайзии провели секретную операцию, чтобы получить "черные ящики", которыми пытались завладеть США и Украина после крушения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщил руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа об обстоятельствах катастрофы.

В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17

Политика Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.

Гаджеты Связной рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов Техноритейлер «Связной» проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года.

Происшествия В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Космос В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.

Происшествия В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.

Шоу-бизнес Ольга Дроздова решилась сменить фамилию Актриса празднует именины В начале текущего месяца Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова были замечены у здания Мещанского отдела ЗАГСа.

Авто Новую Skoda Octavia засняли на дороге Мировая премьера Skoda Octavia 2020 модельного года состоится на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте, а европейские продажи стартуют в 2020 году.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно 1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.

Общество Температура воздуха в Бельгии побила рекорд 1833 года По сообщению Дехенау, в Кляйн-Брогеле зафиксировали 38, 9°C. Это самая высокая температура в истории Бельгии с 1833 года.

Политика Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визы С 25 июля россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы на 90 дней.

Политика Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.

Происшествия Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».

Финансы Российские банки резко увеличили запасы валюты По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.

Политика Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.

Политика Джонсон назначил главу МВД Великобритании на пост министра финансов По данным телеканала, должность главы МВД Британии займет бывший министр по делам международного развития Прити Пател.

Наука Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.