Политика
В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17РИА Новости 13:50
Военные Малайзии провели секретную операцию, чтобы получить "черные ящики", которыми пытались завладеть США и Украина после крушения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщил руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа об обстоятельствах катастрофы.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 14:13, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Обновлено в 07:25
Единоборства
Боксер Дадашев будет похоронен в Санкт-Петербурге
Обновлено в 11:59
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Обновлено в 13:12
Политика
Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Связной рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов
Техноритейлер «Связной» проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева
Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.
Обновлено в 12:35
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Космос
В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида
В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено в 07:46
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл
Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова решилась сменить фамилию
Актриса празднует именины В начале текущего месяца Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова были замечены у здания Мещанского отдела ЗАГСа.
Обновлено в 12:45
Авто
Новую Skoda Octavia засняли на дороге
Мировая премьера Skoda Octavia 2020 модельного года состоится на сентябрьском мотор-шоу во Франкфурте, а европейские продажи стартуют в 2020 году.
Обновлено в 11:35
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.
Обновлено в 01:57
Общество
Температура воздуха в Бельгии побила рекорд 1833 года
По сообщению Дехенау, в Кляйн-Брогеле зафиксировали 38, 9°C. Это самая высокая температура в истории Бельгии с 1833 года.
Обновлено в 10:50
Политика
Россияне смогут отдыхать на Мальдивах без визы
С 25 июля россияне смогут въезжать на Мальдивы без визы на 90 дней.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Звезда «Интернов» Александр Ильин изменил имидж
Обновлено в 11:03
Политика
Путин раскритиковал работу иркутского губернатора после наводнения
Владимир Путин в среду раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко за то, что он не сразу стал лично руководить ликвидацией наводнения в области.
Обновлено в 13:22
Происшествия
Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Финансы
Российские банки резко увеличили запасы валюты
По данным аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, в июне у банков запас валютной ликвидности вырос на 3,7 миллиарда долларов и составил 18,8 миллиарда долларов.
Обновлено в 12:07
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
Обновлено в 12:15
Политика
Джонсон назначил главу МВД Великобритании на пост министра финансов
По данным телеканала, должность главы МВД Британии займет бывший министр по делам международного развития Прити Пател.
Обновлено в 13:45
Наука
Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза
Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено в 07:20
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21