Политика

В Малайзии заявили, что ФБР хотело забрать черные ящики MH17РИА Новости 13:50

Военные Малайзии провели секретную операцию, чтобы получить "черные ящики", которыми пытались завладеть США и Украина после крушения малайзийского Boeing в 2014 году, сообщил руководивший операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковник Мохамад Сакри в новом документальном фильме голландского журналиста Макса ван дер Верффа об обстоятельствах катастрофы.
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