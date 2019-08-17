Политика
В Малайзии требуют остановить суд по делу MH17Газета.Ru 16:29
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о сбитом над Украиной в 2014 году Boeing МН17. Глава НПО Чандра Музаффар заявил, что намерен обратиться к премьер-министру страны, чтобы тот повлиял на власти Нидерландов, которые инициировали судебный процесс.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Футбол
Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»
Обновлено в 18:10
Культура
Netflix снимет мультсериал с Элвисом Пресли в роли шпиона
Обновлено в 09:27
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Пьяный мужчина выстрелил москвичке в голову за замечание
Женщина сделала ему замечания, после чего он последовал за ней в подъезд и выстрелил ей в голову из пневматического пистолета.
Обновлено в 18:45
Происшествия
Названа причина нападения Макгрегора на пожилого мужчину в баре
На опубликованном TMZ видео Макгрегор о чем-то говорил с мужчиной в баре, а затем наносит ему удар кулаком по голове.
Обновлено в 16:53
Космос
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа «Спектр-М»
Британская компания отказалась от поставки в Россию углеволокна для астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") после того, как фирму приобрел американский владелец, однако проект спас японский поставщик, сообщила РИА Новости заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева.
Обновлено в 20:01
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Умер британский аниматор, режиссер кино и мульпликации Ричард Уильямс. Он известен как «отец» кролика Роджера.
Обновлено в 11:36
Авто
Fiat представил трехмерный макет нового купеобразного кроссовера
Итальянская компания Fiat показала трехмерную масштабную модель своего будущего кросс-купе Fastback.
Обновлено в 03:36
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено в 20:21
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили возле Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Технологии
Американский экспериментальный катамаран Sea Slice пошел на лом
Начиная с конца 1990-х годов, Sea Slice использовался в качестве платформы для отработки различных экспериментальных решений, в частности, в области боевых систем и тактики.
Обновлено вчера в 20:09
Авто
Саперный УАЗ-469 с двумя рулями вспомнили в Сети
Ульяновский автомобильный завод вспомнил о своем уникальном саперном транспортном средстве УАЗ-469 с двумя рулями.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Названа возможная причина ДТП с автобусом в Перми
В Перми ДТП с автобусом могло произойти в результате технической неисправности транспортного средства.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Экономика
Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Число жертв пожара в одесской гостинице увеличилось до девяти
Найдено тело девятого погибшего в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар", сообщает госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 08:09
Игры
Фанаты No Man’s Sky наконец установили билборд с благодарностью разработчикам
Шон Мюррей Примечательно, что билборд установили всего через пару дней после выхода самого крупного обновления для No Man's Sky — Beyond.
Обновлено в 12:03
Футбол
Юрген Клопп: «Адриан подумал, что должен повторить ошибку Алиссона»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ошибку голкипера Адриана Кастильо, после которой команда пропустила гол в матче 2-го тура Премьер-лиги против «Саутгемптона» (2:1). Вратарь «Ливерпуля» неудачно выбил мяч с линии вратарской зоны, попав в форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингза, который переправил мяч в ворота.
Обновлено в 12:47
Транспорт
Девять станций «красной» ветки московского метро закрыли на неделю
В связи со строительством Большой кольцевой линии Московского метрополитена с 18 по 24 августа для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии между "Университетом" и "Коммунаркой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.
Обновлено в 18:00
Общество
Лосось массово гибнет на Аляске из-за аномальной жары
Обновлено в 17:33
Игры
Разработчики Starbase опубликовали 15-минутную демонстрацию геймплея
Игровая студия Frozenbyte опубликовала видеоролик с 15-минутной демонстрацией геймплея космического симулятора Starbase.
Обновлено в 10:33
Политика
В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
Военный совет Судана и оппозиционная коалиция в субботу подписали соглашение о переходном периоде, которое позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству, передает канал Al Arabiya.
Обновлено в 08:41
Авто
Mercedes-Benz покажет на выставке спорткар по прозвищу «огурец»
Семь лет назад отреставрированный заводскими специалистами кабриолет S 680 парижского ателье Jacques Saoutchik стал победителем Конкурса элегантности в Пеббл-бич.
Обновлено вчера в 03:19