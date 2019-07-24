с чего всё началось

Договорившись с донецкими ополченцами, малазийцы все же попали на место крушения и группа спецназа из 11 человек все же забрала черные ящики, опередив спецслужбы Украины и США. Также голландский журналист в своем 28-минутном документальном фильме рассказал о фальсификации доказательств по делу MH17.

В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17

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