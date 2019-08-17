Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17РИА Новости 13:04
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
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Политика
ГТС Украины подготовлена к остановке транзита газа из России
Польша расширяет свою газотранспортную систему и намерена объединить ее с украинской ГТС с помощью интерконнектора в Германовицах.
Обновлено 15 августа в 08:30
Футбол
Семак: не знаю ни о какой второй карточке Ракицкому
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию, что защитник команды Ярослав Ракицкий был удалён в концовке домашнего матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:0). Ракицкий получил жёлтую карточку на 4-й добавленной ко второму тайму минуте.
Обновлено в 15:38
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Таксист из Гатчины полгода домогался девятилетней дочери
Подозреваемый, который работает таксистом, был задержан, но позднее отпущен.
Обновлено в 16:49
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Здоровье
Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна
Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено вчера в 07:40
Спорт
Россиянин Алипов завоевал олимпийскую лицензию в стрельбе
Обновлено в 16:42
Происшествия
Третья за день крупная авария произошла в России
Авария произошла на мосту через реку Ока, который находится на 68-м километре трассы Спас-Клепики — Рязань.
Обновлено в 14:30
Происшествия
МАК начал расшифровку черных ящиков А321
Обновлено вчера в 05:37
Наука
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено в 14:14
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Политика
Завершились пятые Армейские международные игры
Обновлено в 03:40
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Экономика
Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир
Обновлено в 14:14
Гаджеты
Micron начинает серийный выпуск DRAM по нормам 1z нм
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Взрыв прогремел во время свадьбы в Кабуле
Взрыв прогремел во время свадебной церемонии в столице Афганистана Кабуле.
Обновлено в 16:53
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Пожар произошел на шахте в Кузбассе
В Кузбассе в шахте "Грамотеинская" произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
Обновлено в 15:50
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассказала поклонникам о доме мечты в Хамовниках
Алена Водонаева недавно шокировала поклонников решением продать квартиру и загородный дом.
Обновлено в 06:25
Происшествия
СМИ узнали о жалобах врачей после взрыва на полигоне под Архангельском
Врачей Архангельской областной больницы, лечивших раненых при взрыве на военном полигоне, не предупредили о том, что пострадавшие могли подвергнуться воздействию радиации.
Обновлено в 04:23
Общество
В продаже появилась дешевая копия помолвочного кольца Кейт Миддлтон
Универмаг демократичного сегмента Marks & Spencer представил реплику знаменитого украшения — кольца марки Garrard из белого золота с сапфиром и бриллиантами, ныне принадлежащего супруге принца Гарри, а до того подаренного на помолвку его матери, Диане Спенсер, его отцом, принцем Уэльским Чарльзом.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле
Мощные ливни привели к наводнению в Стамбуле, один человек погиб. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Обновлено в 12:07
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛ
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счётом 1:3.
Обновлено в 08:56
Наука
Спрогнозированы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 03:11
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
В США раскрыли перспективы ВМФ России
Американский журнал напоминает, что в настоящее время российский военный флот эксплуатирует менее 30 крупных фрегатов, эсминцев и крейсеров, но около 150 корветов, патрульных катеров и противоминных кораблей водоизмещением несколько сотен или тысяч тонн, тогда как Военно-морские силы (ВМС) США, напротив, управляют немногим более 20 малых кораблей и более 100 крупных.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено в 15:05