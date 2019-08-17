Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17РИА Новости вчера в 13:04
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
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Организации Малайзии призвали отменить суд о крушении «Боинга» в Донбассе
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