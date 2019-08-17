Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17РИА Новости вчера в 13:04
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
Читать в источнике
Оценить67
Подробнее о событии
Показать все источники
Организации Малайзии призвали отменить суд о крушении «Боинга» в Донбассе
Московский Комсомолецвчера в 10:16
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:29, Ашберн
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Власти сообщили о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Перми
Восемь пострадавших в результате ДТП с автобусом, врезавшимся в стену в Перми, находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 02:23
Единоборства
Миочич победил Кормье нокаутом в поединке за титул чемпиона UFC
Стипе Миочич отправил в нокаут Даниэля Кормье в поединке за звание чемпиона UFC в тяжёлом весе.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 63, более 180 человек пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Боевики «Айдара» отравились грибами в Донбассе
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Экономика
Минтруд выступает за небольшое увеличение размера МРОТ с 2020 года
В Министерстве труда и соцзащиты РФ выступают за небольшое увеличение размера МРОТ (минимальной оплаты труда).
Обновлено 16 августа в 08:33
Происшествия
На Урале «Лексус» наехал на толпу людей
Обновлено в 01:07
Гаджеты
Неизвестный смартфон Huawei появился в базе TENAA
Неизвестный смартфон компании Huawei Technologies Co. Ltd. появился в китайской базе сертификации TENAA.
Обновлено в 02:12
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Футбол
Кавани согласовал 3-летний контракт с «Интер Майами» Бекхэма
Обновлено в 01:58
Происшествия
Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Генштаб Британии заявил о распространении «российской угрозы»
Великобритания недооценила скорость и серьёзность распространения российской угрозы, что привело к усилению влияния России в некоторых регионах мира.
Обновлено в 00:23
Авто
Экономим топливо с помощью воздуха – как это?
Коллеги проводили специальные замеры на полигоне, чтобы выяснить, как влияет на расход топлива изменение давления в шинах в ту или иную сторону.
Обновлено в 01:07
Политика
Трамп по ошибке оскорбил своего сторонника
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, случайно оскорбил своего сторонника.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие
В Газе 77 палестинцев пострадали в ходе столкновений с армией Израиля
«77 палестинцев получили ранения боевыми и резиновыми пулями, десятки пострадали от удушья в результате подавления израильскими оккупантами «Марша возвращения» неподалёку от границ Газы», — заявили в Минздраве.
Обновлено 16 августа в 22:38
Футбол
Модрич впервые в карьере получил прямую красную карточку
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Жителей Сочи предупредили об эвакуации из-за шторма
Обновлено 16 августа в 16:16
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Экс-депутат Рады опубликовал документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено в 01:52
Общество
Минздрав предложил штрафовать работников за перекуры
Министерство здравоохранения России подготовило корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих», в рамках которых дало рекомендации работодателям по борьбе с курением.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
Обновлено в 02:02
Экономика
Повышение пенсионного возраста это только начало
По мнению экспертов Eurasianet, повышение пенсионного возраста не решило проблем самой системы, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:19
Общество
Более 4 тысяч пострадавших от паводка домов снесут в Иркутской области
Власти Иркутской области решили снести более 4 тысяч домов, пострадавших во время наводнения.
Обновлено в 01:28
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено вчера в 00:04
Шоу-бизнес
После шутки «про блокадницу» Ольга Бузова закрыла Instagram
Ольга Бузова, чей Instagram самый популярный в России, вынуждена была закрыть свою страничку после скандальной шутки «про блокадницу».
Обновлено вчера в 02:42
Авто
Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой
Рейтинг легендарных внедорожников с доступной ценой был составлен журналистами «Car.ru», которые на первое место определили Toyota Land Cruiser 70.
Обновлено вчера в 09:22