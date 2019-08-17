Политика
В Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17РИА Новости 13:04
Три неправительственные организации, работающие в Малайзии, в субботу призвали премьер-министров Малайзии и Нидерландов вступить в прямые переговоры о приостановке суда по результатам работы возглавляемой Нидерландами международной следственной группы по расследованию гибели Boeing Малайзийских авиалиний, сбитого над Украиной в 2014 году, сообщает интернет-версия газеты The Star.
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Футбол
Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе
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Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено вчера в 02:30
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Происшествия
10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми
В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Здоровье
Что доктор прописал. Какие популярные лекарства на самом деле бесполезные?
В Сети сегодня гуляет публикация о пяти неэффективных лекарствах, которые очень популярны в России.
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Происшествия
В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Обновлено 15 августа в 00:34
Транспорт
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«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
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Общество
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Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
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Танковый биатлон завершился триумфом российской команды
Армейские международные игры АрМИ-2019 окончены.
Обновлено в 14:33
Космос
Итальянский астронавт сыграл первый DJ-сет в космосе
Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано сыграл первый диджей-сет в космосе.
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На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв
На свадьбе в Кабуле прогремел взрыв. В здании в этот момент находились десятки гостей. В результате пострадали 20 человек.
Обновлено в 18:30
Армия и оружие
Израиль открыл огонь по палестинцам на границе сектора Газа
Армия Израиля открыла огонь по вооруженным палестинцам на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
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Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял кошелек на отдыхе и остался без денег
Максим Виторган поделился печальной историей, которая приключилась с ним во время отпуска с Нино Нинидзе и детьми.
Обновлено в 09:06
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число въехавших в РФ трудовых мигрантов
Погранслужба ФСБ впервые опубликовала статистику по гражданам, въезжающим в страну с целью работы.
Обновлено вчера в 06:01
Экономика
Минтранс хочет узаконить взимание таксы за оформление авиабилетов
Минтранс подготовил поправки к Федеральным авиационным правилам (ФАП) для изменения юридического статуса так называемой таксы ZZ, включаемой в цену авиабилета при его покупке через систему взаиморасчетов ПАО «Транспортная клиринговая палата» (ТКП), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено 15 августа в 21:19
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
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Армия и оружие
Сирийская армия освободила два населенных пункта в Идлибе
Сирийские военнослужащие в четверг освободили две деревни на юге провинции Идлиб, речь идет о населенных пунктах Мадайя и Телль аль-Арджахи.
Обновлено 15 августа в 19:13
Футбол
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью, забив 8 голов
«Вильярреал» и «Гранада» сыграли вничью в матче 1-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 17:03
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца, завершено
Предварительное следствие по делу Кирилла Жукова, который обвиняется в нападении на ОМОНовца на митинге 27 июля в Москве, завершено.
Обновлено в 16:00
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» осудили на девять лет
Речь идёт о бывшем владельце клуба Олеге Мкртчане.
Обновлено вчера в 10:04
Гаджеты
Пятое поколение часов Apple Watch получат корпус из титана и керамики
Стоит отметить, что керамический корпус в Apple Watch можно было встретить во втором и третьем поколении, а вот титан «яблочная» компания будет использовать впервые.
Обновлено в 18:04