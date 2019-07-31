Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17RT на русском вчера в 13:39

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.
Известиявчера в 13:00

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Малайзия призвала перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

РИА Новостивчера в 22:29

Глава МИД Малайзии потребовал не спешить с обвинениями по крушению MH17

РБКвчера в 14:50

МИД Малайзии: отношения с Россией не пострадали из-за сбитого Boeing

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Малайзия призвала отказаться от «голословных обвинений» в адрес РФ по MH17

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RT на русскомвчера в 13:39
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Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача

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Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

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Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
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Происшествия

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Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
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На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
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Происшествия

Во Владивостоке начались обыски в похоронной службе «Некрополь»

Правоохранительные органы проводят обыски в муниципальном предприятии «Некрополь», сообщили РБК в пресс-службе мэрии Владивостока.
Обновлено в 02:22
Авто

Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для РФ

Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
Обновлено вчера в 10:16
Наука

На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»

В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
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Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
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Армия и оружие

В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
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Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
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Рекламу в MIUI урежут в самое ближайшее время

Компания заявила, что она постарается оптимизировать показ рекламы в MIUI, однако представители Xiaomi добавили, что реклама никуда не денется, так как это один из источников дохода компании.
Обновлено в 01:52
Энергетика

Первый газ по «Северному потоку-2» поступит к Новому году

Первые поставки газа по трубопроводу "Северный поток - 2" ожидаются к полуночи Нового года, то есть 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 05:31
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Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено вчера в 12:29
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В Нур-Султане начались переговоры по Сирии

Делегации России и Ирана проводят двустороннюю встречу "на полях" тринадцатого раунда международной встречи высокого уровня по Сирии в казахстанской столице Нур-Султан.
Обновлено в 01:12
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Обновлено 30 июля в 14:08
Общество

Госдума продлила «Дачную амнистию» в России

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении поправки, которыми восстанавливается и продлевается до 1 марта 2021 года "дачная амнистия" — возможность для граждан в упрощенном порядке оформить права собственности на дачную недвижимость, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Государственной Думы РФ.
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Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Общество

Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки

Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Политика

МЧС назвало причину распространения пожаров в Сибири

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке развивается по неблагоприятному сценарию, на местах не были приняты достаточные меры по ликвидации очагов возгораний.
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Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
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Baidu представила новую версию предварительно обученной нейронной модели ERNIE 2.0 ERNIE представляет собой предварительно обученную нейронную сеть, созданную при помощи PaddlePaddle — открытой платформы для глубокого обучения, созданной в Baidu.
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Шоу-бизнес

Виктория Исакова перестала скрывать свою дочь

Виктория Исакова перестала скрывать маленькую дочь от супруга Юрия Мороза.
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Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
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Политика

Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе

Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
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Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало

Основная миссия «Вояджеров», изучение дальних планет Солнечной системы, давно завершена.
Обновлено вчера в 21:10
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