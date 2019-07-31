Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17RT на русском вчера в 13:39
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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с чего всё началось
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.Известиявчера в 13:00
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