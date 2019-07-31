Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17RT на русском 13:39

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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с чего всё началось

Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.
Известия13:00

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Один в поле не Boeing: Малайзия отвергла обвинения Запада против РФ

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РБК14:50

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

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Происшествия

32 населенных пункта затопила вода в Приамурье

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Происшествия

Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено в 23:05
Космос

«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
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Экономика

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Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
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Происшествия

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Обновлено в 10:01
Экономика

Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа

Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
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Путешествия

Российские туристы побили рекорд по посещаемости в Турции

За июнь Турцию посетили более миллиона россиян.
Обновлено в 11:25
Общество

«Ведомости»: полигон «Ядрово» купила компания племянника главы ФСБ

ООО «Весна» купило 75% акций оператора мусорного полигона под Волоколамском ООО «Ядрово», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя «Весны» и бывшего владельца акций ООО ЦМПТ.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Истребитель ВВС США разбился в Калифорнии

Американский военный истребитель F/A-18E потерпел крушение недалеко от Долины Смерти, которая находится в штате Калифорния.
Обновлено в 17:20
Происшествия

В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи

Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина

Обновлено в 06:56
Политика

Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального

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Наука

«Яндекс. Драйв» намерен блокировать агрессивных водителей

Блокировка водителя в сервисе последует после 10 «агрессивных» поездок.
Обновлено в 07:02
Политика

США вводят санкции против главы МИД Ирана

США вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:33
Происшествия

Подполковник Балтфлота оказался причастен к пропаже полка двигателей

Обновлено в 22:36
Армия и оружие

Военные намерены потушить пожары в Сибири за пять дней

Военные рассчитывают потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за пять суток, сообщили «Известиям» источники в Минобороны.
Обновлено в 20:40
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Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) по заказу Пентагона открывает тендер на создание летательного аппарата, который не будет иметь механизации крыла.
Обновлено в 09:35
Политика

Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине

В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено в 22:13
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«Зенит» подписал договор о сотрудничестве с Эрмитажем

В среду, 31 июля, «Зенит» заключил договор о сотрудничестве с Эрмитажем.
Обновлено в 10:17
Политика

Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине

На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
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Политика

Власти Британии дополнительно выделили $2,6 млрд на подготовку Brexit

Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
Обновлено в 20:52
Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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Интернет

В США хотят снизить зависимость от соцсетей

В Конгресс США внесли законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью пользователей от соцсетей.
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Политика

Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное президенту России Владимиру Путину и его погружению на дно Финского залива.
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Политика

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
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Минобороны опробовало «военный интернет»

Российское Минобороны провело тестирование "военного интернета", сообщают "Известия".
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