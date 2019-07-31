Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17RT на русском 13:39
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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с чего всё началось
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.Известия13:00
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Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
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Путешествия
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Американский военный истребитель F/A-18E потерпел крушение недалеко от Долины Смерти, которая находится в штате Калифорния.
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Происшествия
В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи
Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
Обновлено в 22:34
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Политика
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Блокировка водителя в сервисе последует после 10 «агрессивных» поездок.
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Обновлено в 09:35
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Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
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Интернет
В США хотят снизить зависимость от соцсетей
В Конгресс США внесли законопроект, который направлен на борьбу с зависимостью пользователей от соцсетей.
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Шнуров написал стихотворение про развлечения Путина
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Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
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Армия и оружие
Минобороны опробовало «военный интернет»
Российское Минобороны провело тестирование "военного интернета", сообщают "Известия".
Обновлено в 21:32