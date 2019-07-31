Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17RT на русском вчера в 13:39
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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с чего всё началось
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.Известиявчера в 13:00
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Армия и оружие
Названы сроки тушения лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Сбербанк планирует дивиденды за 2019 год в размере 50% прибыли по МСФО
Сбербанк планирует выплатить дивиденды по итогам 2019 года из расчета в 50% чистой прибыли по МСФО, сообщил зампред правления крупнейшего российского банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям для защиты от уголовных дел.
Обновлено в 00:28
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено 30 июля в 12:43
Политика
Протестующие прервали Байдена на теледебатах демократов
Несколько человек устроили в среду акцию протеста, прервав бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, говорившего о нелегальной иммиграции на вторых теледебатах претендентов на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, проходящих в Детройте (штат Мичиган).
Обновлено вчера в 22:18
Общество
Предполагаемая любовница Шойгу заработала миллиарды на контрактах с Минобороны
Журналисты выяснили, что стюардесса Елена Шебунова, которую называют предполагаемой любовницей министра обороны РФ Сергея Шойгу, заработала миллиарды рублей на контрактах с МЧС и Минобороны.
Обновлено вчера в 07:48
Футбол
Геркус не включил «Локомотив» и ЦСКА в список суперклубов России
Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус назвал ведущие клубы российский Премьер-лиги.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В Миассе для детей-инвалидов устроили вход в больницу через окно
В Миассе дети-инвалиды вынуждены лезть в окно, чтобы попасть в реабилитационный центр.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске
Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.
Обновлено в 00:13
Гаджеты
Грядущий iPhone получит поддержку Apple Pencil
Помимо поддержки стилуса в прогнозе Citi Research говорится о том, что новые смартфоны Apple получат более емкие аккумуляторы, тройную основную камеру в двух старших моделях и сдвоенную камеру у преемника iPhone XR.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Человек погиб при аварии в Лефортовском тоннеле
В результате один человек погиб, еще двое получили травмы. Причина и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 18:17
Авто
В России насчитывается 100 тысяч LCV, выпущенных в СССР
В России на 1 января насчитывается порядка 55 тыс. машин, которые выпущены в советское время.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Футбол
Набиуллин рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру
Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин рассказал, в какой команде хотел бы завершить карьеру футболиста.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Истребитель ВВС США разбился в Калифорнии
Американский военный истребитель F/A-18E потерпел крушение недалеко от Долины Смерти, которая находится в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 17:20
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия
После взрыва на пороховом заводе в Перми СК возбудил уголовное дело
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 18:20
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 00:36
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58